Σταθερά στο ραντάρ μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων βρίσκεται ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος την τελευταία διετία έχει καθιερωθεί στον Ολυμπιακό. Είναι από τους παίκτες κάτω των 20 ετών που προσελκύουν το ενδιαφέρον και δεν αποκλείεται το καλοκαίρι να σκάσουν προτάσεις για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να παρακολουθεί την περίπτωση του Μουζακίτη, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναζήτησης ενίσχυσης και ανανέωσης της μεσαίας γραμμής ενόψει της νέας σεζόν.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αναζητούν τουλάχιστον δύο χαφ, θέλοντας να συνδυάσουν το ταλέντο με την εμπειρία. Και ο 19χρονος μέσος του Ολυμπιακού βρίσκεται ψηλά στη λίστα τους.

Ο Μουζακίτης έχει καταγράψει φέτος 39 συμμετοχές, με ένα γκολ και τρεις ασίστ, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του εξέλιξη. Το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία αγγίζει τα 25 εκατ, ευρώ.

