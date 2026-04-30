ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα σάρωσαν όλα οι νέοι της Πάφου!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα σάρωσαν όλα οι νέοι της Πάφου!

To νταμπλ πανηγυρίζει η ομάδα της Πάφου.

Μετά από ένα δραματικό τελικό που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, η Πάφος F.C. νίκησε με 4-2 τον Ολυμπιακό και πανηγύρισε την κατάκτηση του τρίτου Κυπέλλου Νέων Κ-19 στην ιστορία της. Ταυτόχρονα πανηγύρισε και το νταμπλ, καθώς προηγήθηκε η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τόσο στην κανονική του διάρκεια όσο και στην ημίωρη παράταση, ο τελικός ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

Η Πάφος είχε κατοχή στη μεγαλύτερη διάρκεια , είχε δοκάρι στο 75΄με τον Φοντούρα, όμως και ο Ολυμπιακός στις αντεπιθέσεις είχε τις δικές του ευκαιρίες, χωρίς κάποια εκ των δύο ομάδων να καταφέρει να σκοράρει. 

Μεγάλος πρωταγωνιστής στη διαδικασία των πέναλτι ήταν ο  τερματοφύλακας της Πάφου Ανδρέας Ανδρέου ο οποίος απέκρουσε τα δύο πρώτα πέναλτι των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, οδηγώντας την Πάφο στην κατάκτηση του Κυπέλλου.

Πάφος F.C. (Σ. Σερφά): Α. Ανδρέου, Π. Χαραλάμπους, Γ. Σκάφη, Μπένκο, Γ. Μιχαήλ (98' Μουρίγιο), Π. Τσίβικος(113' Σιδερένιος), Φερρέρ (71' Άλβεζ), Κ. Ιωάννου (71' Βέτερ), Α. Μαυρουδής (60' Κούρτζ), Α. Χριστοφόρου

Ολυμπιακός (Μ. Χριστοδούλου): Κ. Προκοπίου, Χ. Κάπουλας, Γ. Λαζάρου (98' Ευριπίδου), Κ. Ηλία (90' Λ. Ανδρέου), Ν. Ηρακλέους (109' Χατζηγιάγκου), Γ. Κωνσταντίνου, Γ. Κίτσιος (Χατζηχαραλάμπους), Γ. Ζήνωνος (90' Μινμπασιρίδης), Ο. Γεωργίου, Λ. Λοϊζίδης (71' Κασάρτος), Π. Αγγελή

Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Γιώργος Ψευδιώτης. 

 

Κατηγορίες

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΚΥΠΕΛΛΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη