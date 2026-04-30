Τα σάρωσαν όλα οι νέοι της Πάφου!

Μετά από ένα δραματικό τελικό που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, η Πάφος F.C. νίκησε με 4-2 τον Ολυμπιακό και πανηγύρισε την κατάκτηση του τρίτου Κυπέλλου Νέων Κ-19 στην ιστορία της. Ταυτόχρονα πανηγύρισε και το νταμπλ, καθώς προηγήθηκε η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τόσο στην κανονική του διάρκεια όσο και στην ημίωρη παράταση, ο τελικός ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

Η Πάφος είχε κατοχή στη μεγαλύτερη διάρκεια , είχε δοκάρι στο 75΄με τον Φοντούρα, όμως και ο Ολυμπιακός στις αντεπιθέσεις είχε τις δικές του ευκαιρίες, χωρίς κάποια εκ των δύο ομάδων να καταφέρει να σκοράρει.

Μεγάλος πρωταγωνιστής στη διαδικασία των πέναλτι ήταν ο τερματοφύλακας της Πάφου Ανδρέας Ανδρέου ο οποίος απέκρουσε τα δύο πρώτα πέναλτι των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, οδηγώντας την Πάφο στην κατάκτηση του Κυπέλλου.

Πάφος F.C. (Σ. Σερφά): Α. Ανδρέου, Π. Χαραλάμπους, Γ. Σκάφη, Μπένκο, Γ. Μιχαήλ (98' Μουρίγιο), Π. Τσίβικος(113' Σιδερένιος), Φερρέρ (71' Άλβεζ), Κ. Ιωάννου (71' Βέτερ), Α. Μαυρουδής (60' Κούρτζ), Α. Χριστοφόρου

Ολυμπιακός (Μ. Χριστοδούλου): Κ. Προκοπίου, Χ. Κάπουλας, Γ. Λαζάρου (98' Ευριπίδου), Κ. Ηλία (90' Λ. Ανδρέου), Ν. Ηρακλέους (109' Χατζηγιάγκου), Γ. Κωνσταντίνου, Γ. Κίτσιος (Χατζηχαραλάμπους), Γ. Ζήνωνος (90' Μινμπασιρίδης), Ο. Γεωργίου, Λ. Λοϊζίδης (71' Κασάρτος), Π. Αγγελή

Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Γιώργος Ψευδιώτης.