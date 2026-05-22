Επιβεβαίωσε ότι φεύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Γκουαρντιόλα!

Φινάλε σε μία θρυλική παρουσία δέκα ετών στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι βάζει οριστικά ο Πεπ Γκουαρντιόλα.

Με δήλωσή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου ο Καταλανός τεχνικός επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ της «Daily Mail», που αποκάλυψε ότι ο 55χρονος αποχωρεί από τους «Πολίτες» στο τέλος της σεζόν.

Το κύκνειο άσμα του Γκουαρντιόλα στον πάγκο της Σίτι θα είναι την Κυριακή στην αυλαία της φετινής Premier League (όπου τερματίζει 2η η ομάδα), στην οποία θα υποδεχθεί την Άστον Βίλα.

Ο Γκουαρντιόλα αφήνει πίσω του μια δεκαετία απόλυτης κυριαρχίας, με 20 τρόπαια, έξι πρωταθλήματα -συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων συνεχόμενων- και φυσικά το πρώτο Champions League στην ιστορία του συλλόγου.

— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026