Και η Μπάγερν Μονάχου θέλει τον Τζον Στόουνς

Ο Ντέβιντ Μόιες θέλει το καλοκαίρι να ενισχύσει την άμυνα της Εβερτον και έχει εισηγηθεί την απόκτηση του Τζον Στόουνς της Μάντσεστερ Σίτι, όπως σχετικά υποστηρίζει η αγγλική ιστοσελίδα «TEAMtalk». Ο 31χρονος διεθνής Αγγλος στόπερ δεν είναι στα πλάνα του Πεπ Γκουαρντιόλα για τη βασική ενδεκάδα και σκέφτεται να επιστρέψει στην Εβερτον, στην οποία αγωνίστηκε για τρία χρόνια (2013-2016), πριν μεταγραφεί στην ομάδα του Μάντσεστερ.

Η Σίτι δεν πρόκειται να προτείνει στον Στόουνς νέο συμβόλαιο, καθώς το καλοκαίρι μένει ελεύθερος, και ο Μόιες τού πρόσφερε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πάντως σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα του Τορίνο, «Tuttosport», και η Γιουβέντους προσέγγισε τον μάνατζερ του, θέλοντας να τον πάρει το καλοκαίρι στη Serie A, ενώ και η Μπάγερν Μονάχου έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του, όπως σχετικά αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «Mail».