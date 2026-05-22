Ανακοίνωσε Ζαρουρί… τριετίας ο Παναθηναϊκός

Θυμίζουμε ότι το «τριφύλλι» είχε αποκτήσει τον Μαροκινό εξτρέμ ως δανεικό από τη Λανς

Ήταν τυπικό, έγινε και… επίσημο. Για την επέκταση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ανάς Ζαρουρί ο λόγος, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν την κοινή τους πορεία για τα επόμενα τρία χρόνια.

Θυμίζουμε ότι το «τριφύλλι» είχε αποκτήσει τον Μαροκινό εξτρέμ ως δανεικό από τη Λανς πέρυσι το καλοκαίρι, με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς του σε περίπτωση που έβγαινε στην Ευρώπη.

Όπως και συνέβη, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να καταβάλει ένα ποσό γύρω στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ στη γαλλική ομάδα για τον Ζαρουρί, ο οποίος υπέγραψε σήμερα (22/05) νέο συμβόλαιο συνεργασίας, με ισχύ έως το 2029.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του Ανάς Ζαρουρί από τη γαλλική Λανς. Ο 25χρονος Μαροκινός υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με το Τριφύλλι.

Ο Ανάς εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2025. Έχει καταγράψει συνολικά 46 συμμετοχές και οκτώ γκολ με τη φανέλα του συλλόγου μας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος του κορυφαίου συλλόγου στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα με καταπληκτικούς φιλάθλους. Ήθελα να συνεχίσω την ιστορία μου στον Παναθηναϊκό και το πλάνο που βρίσκεται σε εξέλιξη, γι’ αυτό είμαι χαρούμενος που υπέγραψα το νέο συμβόλαιό μου. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν και να πετύχουμε τους στόχους μας, κάτι που δυστυχώς δεν καταφέραμε εφέτος. Πρέπει να φτάσουμε στην επίτευξη των στόχων μας γιατί το αξίζει ο σύλλογος για την προσπάθεια και πάνω απ’ όλα οι φίλαθλοί μας γιατί είναι στο πλευρό μας», δήλωσε ο Ανάς Ζαρουρί μετά την υπογραφή του συμβολαίου του».

