Μια ανάσα από την Ίντερ Μαϊάμι ο Κασεμίρο

Κάτοικος ΗΠΑ και συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι πρόκειται να γίνει ο Κασεμίρο.

Ο Βραζιλιάνος μέσος λέει «αντίο» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπειτα από μία τετραετία (ήδη αποχαιρέτησε το κοινό της). Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του 34χρονου άσου θα είναι εκτός απροόπτου.

Οι πρώτες επαφές των δύο πλευρών έγινε σε καλή βάση και όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, πλέον είναι μία ανάσα από το να υπογράψει συμβόλαιο 2,5 ετών ο άλλοτε χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τη φετινή σεζόν ο Κασεμίρο έχει 35 συμμετοχές με εννέα γκολ και δύο ασίστ στους «κόκκινους διαβόλους», με τους οποίους μετρά συνολικά 160 εμφανίσεις (26 γκολ και 14 ασίστ).