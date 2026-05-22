Εξομαλύνεται η κατάσταση με τα εισιτήρια του Final-4. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί έχει αρχίσει να λύνεται.

Η διοργανώτρια Αρχή έχει ξεκινήσει ήδη να αποστέλλει σε όλους όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια τα απαραίτητα mail με τα απαραίτητα στοιχεία για την προσέλευσή τους και την είσοδό τους στο T- Center για τους ημιτελικούς του Final-4.

Μάλιστα, και πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού, όπως επιβεβαιώνουν έχουν αρχίσει να λαμβάνουν τα mail αυτά.

Θυμίζουμε ότι η Euroleague νωρίτερα είχε δώσει και άλλη μια πρόχειρη λύση.

Συγκεκριμένα καλούσε τους φιλάθλους που έχουν αγοράσει ένα εισιτήριο να μπουν με το ID τους στην ιστοσελίδα της εκεί που υπάρχει διαθέσιμο σε PDF μορφή το εισιτήριο.

Ακόμη και με αυτό, όπως επισημαίνεται, θα μπορέσουν να φτάσουν στο γήπεδο και να μπουν σε αυτό για να παρακολουθήσουν τους σημερινούς αγώνες.

Το πρόβλημα είχε… εντοπισθεί από χθες αργά το βράδυ αλλά κυρίως σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Κάπως έτσι, το ενδεχόμενο να μεταφερθεί η ώρα έναρξης του πρώτου ημιτελικού ή γενικότερα να υπάρξει μια διαφοροποίηση στο πρόγραμμα του Final 4 έτσι όπως αυτό έχει οριστεί, δεν υφίσταται.