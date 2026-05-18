Το πρώτο μικρό δείγμα...

Η παφιακή ομάδα γνώρισε την ήττα με 2-1. Ακολούθησαν άλλα τρία παιχνίδια, με Ομόνοια, Άρη και ΑΕΚ. Σε αυτά, οι περσινές πρωταθλητές μέτρησαν μία νίκη, άλλη μία ήττα και μία ισοπαλία. Αν εξαιρέσουμε το εντός έδρας ντέρμπι με την Ομόνοια, η Πάφος του Σα Πίντο κατάφερε να σκοράρει σε όλα.

Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι πως, υπό τις οδηγίες του Πορτογάλου, βλέπουμε μία ομάδα πιο επιθετική, που βγάζει περισσότερο πάθος στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθεί να παίξει άμεσο ποδόσφαιρο. Είναι αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον προπονητή Σα Πίντο και αυτά που προσπαθεί να βάλει στο παιχνίδι της ομάδας του, παρ' όλο που είναι αρκετά νωρίς για συμπεράσματα.

Είναι ξεκάθαρο πως ο προπονητής ποντάρει πολύ σε αυτά τα στοιχεία προκειμένου η Πάφος να κλείσει τη σεζόν με ένα τρόπαιο. Ο ίδιος, μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ, παρουσιάστηκε αρκετά ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του.