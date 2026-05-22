Παραμένει στο τιμόνι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κάρικ!

Με τον Μάικλ Κάρικ στο τιμόνι της θα συνεχίσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 44χρονο τεχνικό έως το καλοκαίρι του 2028 ανακοίνωσαν οι «κόκκινοι διαβόλοι».

Ο παλαίμαχος μέσος της ομάδας ανέλαβε τη Γιουνάιτεντ τον περασμένο Ιανουάριο ώστε να σώσει τη χρονιά μετά το… ναυάγιο της παρουσίας του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της και τα κατάφερε με το παραπάνω. Αφού την οδήγησε στην εξασφάλισης της συμμετοχής στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Σε αυτό το διάστημα κάθισε 16 φορές στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το ρεκόρ να είναι 11-3-2.

«Η ανάληψη της ευθύνης να ηγηθώ του ξεχωριστού ποδοσφαιρικού μας συλλόγου με γεμίζει απέραντο καμάρι. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε μηνών, αυτή η ομάδα παικτών έχει δείξει ότι μπορεί να φτάσει στα πρότυπα ανθεκτικότητας, ενότητας και αποφασιστικότητας που απαιτούμε εδώ. Τώρα είναι ώρα να προχωρήσουμε ξανά μαζί, με φιλοδοξία και σαφή αίσθηση σκοπού. Η Γιουνάιτεντ και οι απίστευτοι οπαδοί μας αξίζουν να διεκδικούν ξανά τα μεγαλύτερα τρόπαια», τόνισε ο Μάικλ Κάρικ.