Κουν: «Η επιστροφή στην Ευρώπη ήταν μόνο το πρώτο βήμα»

Ο Φίλιπ Κουν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εστία του Απόλλωνα ανανεώνοντας το συμβόλαιό του για ακόμη μια χρονιά.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας, ο οποίος εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας μέσα από δύσκολες αλλά και έντονες στιγμές, μιλά για την απόφασή του να παραμείνει στον Απόλλωνα, τη σχέση του με τον κόσμο, τη νοοτροπία που χτίστηκε τους τελευταίους μήνες και τους στόχους της επόμενης μέρας.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ανανεώνεις το συμβόλαιό σου με τον Απόλλωνα. Τι σημαίνει αυτό για σένα;

Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιό μου. Είχα ενάμιση χρόνο με πολύ έντονες εμπειρίες εδώ. Όχι μόνο καλές στιγμές, αλλά και δύσκολες καταστάσεις από τις οποίες έμαθα πολλά.

Αυτό που δημιουργήσαμε τους τελευταίους μήνες, η πρόοδος της ομάδας και η επιστροφή στην Ευρώπη, έκαναν την απόφασή μου πιο εύκολη. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις με τον σύλλογο και για μένα ήταν φυσικό να συνεχίσω εδώ.

Τι ήταν αυτό που σε έκανε να θέλεις να παραμείνεις;

Πρώτα απ’ όλα, πετύχαμε τον πρώτο μεγάλο στόχο μας που ήταν η επιστροφή στην Ευρώπη. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό τόσο για μένα προσωπικά όσο και για τον σύλλογο.

Παράλληλα βλέπω μια εξέλιξη στην ομάδα. Πιστεύω ότι μπορούμε να χτίσουμε κάτι ακόμη πιο δυνατό τα επόμενα χρόνια και να κυνηγήσουμε μεγαλύτερους στόχους.

Ήταν αρκετά εύκολη απόφαση ωστόσο θα έπρεπε να σκεφτώ κάποιες λεπτομέρειες και την οικογενειακή μου κατάσταση, ειδικά με τα παιδιά μου που βρίσκονται στη Γερμανία.

Όμως αισθάνομαι πολύ καλά εδώ, είμαι χαρούμενος στον Απόλλωνα και δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να πάρω την απόφασή μου.

Στην πρώτη σου συνέντευξη είχες πει ότι είχες καλό προαίσθημα από την πρώτη μέρα. Επιβεβαιώθηκε;

Ναι, απόλυτα. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ, όλοι στον σύλλογο ήταν πολύ βοηθητικοί και ευγενικοί μαζί μου.

Οι φίλαθλοι, το προσωπικό, οι συμπαίκτες μου, όλοι δημιούργησαν ένα πολύ καλό περιβάλλον. Νιώθω ότι ο Απόλλωνας δημιουργεί μια πραγματική οικογένεια και αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο στο ποδόσφαιρο.

Πότε ένιωσες πραγματικά μέλος της οικογένειας του Απόλλωνα;

Από πολύ νωρίς ένιωσα όμορφα εδώ, όμως το ιδιαίτερο συναίσθημα άρχισε να χτίζεται όταν ξεκινήσαμε να κερδίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια μετά τον Δεκέμβριο και την περίοδο μετά την αλλαγή του χρόνου.

Είχαμε την αίσθηση ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο και αυτό έφερε ακόμη πιο κοντά την ομάδα. Δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή πίστη μέσα στο γκρουπ.

Ήρθες σε μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα. Κοιτάζοντας πίσω, τι ξεχωρίζεις περισσότερο;

Όταν ήρθα, άλλαξαν τρεις προπονητές μέσα σε λίγες εβδομάδες και υπήρχε μεγάλη πίεση. Δεν ήταν εύκολο ούτε για μένα προσωπικά, γιατί έπρεπε να παλέψω για τη θέση μου. Όμως συνέχισα να δουλεύω, έμεινα υπομονετικός και θεωρώ ότι επέστρεψα πιο δυνατός.

Πώς νιώθεις πλέον στην Κύπρο και στον Απόλλωνα;

Πολύ άνετα. Η Κύπρος έχει γίνει το δεύτερο σπίτι μου. Δεν είμαστε μακριά από τη Γερμανία, υπάρχουν απευθείας πτήσεις και γενικά νιώθω πολύ καλά εδώ. Είμαι πραγματικά χαρούμενος με τη ζωή και την καθημερινότητά μου στην Κύπρο.

Σκέφτεσαι να μάθεις ελληνικά;

Τώρα μπορώ να αρχίσω να προσπαθώ! Έλεγα πως πρώτα έπρεπε να ανανεώσω το συμβόλαιό μου και μετά να ξεκινήσω ελληνικά. Είναι δύσκολη γλώσσα, ειδικά με τα διαφορετικά γράμματα, αλλά θα προσπαθήσω.

Πώς έχεις αλλάξει ως άνθρωπος και ως ποδοσφαιριστής από τη μέρα που ήρθες στην Κύπρο;

Ως άνθρωπος παραμένω ο ίδιος. Μεγάλωσα στη Γερμανία με πειθαρχία και σεβασμό και αυτά είναι πράγματα που προσπαθώ να δείχνω καθημερινά. Θέλω να αποτελώ παράδειγμα για τους νεότερους παίκτες, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Για μένα ο σεβασμός είναι το πιο σημαντικό.

Η ομάδα επέστρεψε στην Ευρώπη και έφτασε στον τελικό Κυπέλλου. Πώς βλέπεις συνολικά τη σεζόν;

Αν σκεφτούμε πού βρισκόμασταν τον Σεπτέμβριο ή τον Νοέμβριο, αυτό που πετύχαμε είναι πραγματικά σημαντικό. Είχαμε πολύ δύσκολη αρχή, όμως τους τελευταίους έξι μήνες δημιουργήσαμε ένα εξαιρετικό γκρουπ, φτάσαμε σε τελικό Κυπέλλου μετά από πολλά χρόνια και επιστρέψαμε στην Ευρώπη. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό.

Ποιο θεωρείς ότι ήταν το turning point της ομάδας;

Η νίκη απέναντι στην Πάφο μετά την αλλαγή του χρόνου. Αν δεν κερδίζαμε εκείνο το παιχνίδι, ίσως πολλοί να μην πίστευαν ότι μπορούσαμε να βρεθούμε στην πρώτη τριάδα.

Από εκείνο το σημείο και μετά αρχίσαμε πραγματικά να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας.

Ποια ήταν η πιο σημαντική στιγμή της σεζόν για σένα ως τερματοφύλακας;

Το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ και η πρόκριση στον τελικό Κυπέλλου ήταν μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της χρονιάς. Κάναμε πολύ καλή εμφάνιση, κρατήσαμε το μηδέν μετά από αρκετούς αγώνες και συνειδητοποιήσαμε ότι ο Απόλλωνας επέστρεφε σε τελικό μετά από οκτώ χρόνια.

Νιώθεις μεγαλύτερη ευθύνη πλέον μέσα στην ομάδα;

Ναι, γιατί πλέον έχω διαφορετικό ρόλο εδώ. Ως τερματοφύλακας ξέρεις ότι πρέπει συνεχώς να παλεύεις για τη θέση σου και αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Θα συνεχίσω να δουλεύω και να μάχομαι καθημερινά γιατί ξέρω ότι κάθε σεζόν είναι νέα πρόκληση.

Ο κόσμος σε στήριξε από την αρχή. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό για σένα;

Πολύ σημαντικό. Το ντεμπούτο μου και το πρώτο διάστημα δεν ήταν εύκολο ούτε για μένα ούτε για την ομάδα, όμως σταδιακά χτίστηκε μια πολύ καλή σχέση. Νιώθω ότι ο κόσμος σέβεται τη νοοτροπία και τον τρόπο που αγωνίζομαι και αυτό με κάνει περήφανο.

Πιστεύεις ότι αυτή η ομάδα χτίζει κάτι ξεχωριστό;

Ναι, το πιστεύω πραγματικά. Ειδικά τους τελευταίους μήνες, με τόσους συνεχόμενους αγώνες σε μικρό χρονικό διάστημα, τραυματισμούς και απουσίες, όλοι έδειξαν πόσο ενωμένοι είμαστε.

Ένα μικρό παράδειγμα είναι ο Λάζαρ Μάρκοβιτς. Παρά τη μεγάλη καριέρα που έχει κάνει, είναι ένας άνθρωπος που σέβεται τους πάντες στα αποδυτήρια και βοηθά καθημερινά την ομάδα με τη συμπεριφορά και τη νοοτροπία του.

Είναι σημαντικό όταν νεαροί και έμπειροι ποδοσφαιριστές λειτουργούν όλοι για το καλό της ομάδας. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας.

Ποιοι είναι οι στόχοι σου για τη νέα σεζόν;

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ξανά γρήγορα μια δυνατή ομάδα και να προσπαθήσουμε να συμμετέχουμε στη league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Προσωπικά, θέλω να συνεχίσω να παλεύω για τίτλους. Ο Απόλλωνας πρέπει να διεκδικεί το πρωτάθλημα και το Κύπελλο κάθε χρόνο.

Αν μπορούσες να μιλήσεις στον εαυτό σου όταν ερχόσουν στην Κύπρο το 2024, τι θα του έλεγες;

Θα του έλεγα ότι ήταν η σωστή απόφαση. Ήταν η πρώτη φορά που έφυγα από τη Γερμανία και ήθελα μια νέα πρόκληση. Τώρα μπορώ να πω με σιγουριά ότι το να έρθω στον Απόλλωνα ήταν η καλύτερη επιλογή που μπορούσα να κάνω.

Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο του Απόλλωνα;

Θέλω να συνεχίσουν να είναι δίπλα μας όπως κάνουν πάντα. Όταν οι φίλαθλοι μας είναι μαζί μας, γινόμαστε ακόμη πιο δυνατοί. Είμαστε σαν οικογένεια και όταν μένουμε όλοι ενωμένοι, είναι πολύ δύσκολο να μας σταματήσει κάποιος.