Παραμένει στο Top30 της Παγκόσμιας Κατάταξης o Χριστοδουλίδης

Στο Top30 της Παγκόσμιας Κατάταξης των -66kg παραμένει ο Πέτρος Χριστοδουλίδης σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη που ανακοινώθηκε αυτή τη βδομάδα. Φέτος ο Χριστοδουλίδης έχει πραγματοποιήσει άλμα +100 θέσεων στην Παγκόσμια Κατάταξη μετά την άνοδό του στα -66kg (από τα -60kg) που αγωνιζόταν έως πέρσι.

Να σημειωθεί ότι ο Χριστοδουλίδης, μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στην Τιφλίδα, παρέμεινε σταθερά στο Top 30 της παγκόσμιας κατάταξης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική θέση τόσο για τον ίδιο όσο και για το κυπριακό τζούντο, καθώς αποτελεί τον πρώτο Κύπριο άνδρα αθλητή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους 30 κορυφαίους τζουντόκα του κόσμου.

Όσον αφορά τις γυναίκες, η Σοφία Ασβεστά βρίσκεται στην 21η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και εξακολουθεί να κατέχει την υψηλότερη θέση ανάμεσα στις Κύπριες αθλήτριες.

Αυτή την περίοδο ο Πέτρος προετοιμάζεται στο Μπενιντόρμ της Ισπανίας ενόψει του Grand Prix που θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα στις 26 Ιουνίου. Ο κύπριος αθλητής βρίσκεται στην Ισπανία για μια εβδομάδα όπου ακολουθεί απαιτητικό πρόγραμμα προπονήσεων μαζί με τον Γιώργο Μπαλαρτζισβίλι και τον Γιώργο Κρουσανιωτάκη.

Πρώτοι αγώνες στο «παράθυρο» Ολυμπιακής πρόκρισης

Μετά την ολοκλήρωση του προπονητικού καμπ στην Ισπανία, ο Πέτρος θα επιστρέψει στην Κύπρο, όπου θα συνεχίσει τις προπονήσεις του πριν την μεγάλη περιοδεία σε Μογγολία, Κίνα και Ιαπωνία. Πρώτα θα αγωνιστεί στο Grand Slam της Μογγολίας στις 19 Ιουνίου και ακολούθως στο Grand Prix της Κίνας, μια βδομάδα αργότερα.

Eίναι οι δύο πρώτοι του αγώνες στο «παράθυρο» πρόκρισης για το «Λος Άντζελες 2028» το οποίοι ανοίγει στις 15 Ιουνίου 2026 και κλείνει δύο χρόνια αργότερα. Οι βαθμοί που θα γραφτούν στο «παράθυρο» αυτό είναι το μοναδικό κριτήριο πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Για να καταφέρει όμως, να εξελεγχθεί και να κερδίσει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, ο Πέτρος έχει στο πλευρό του πολύτιμους χορηγούς για να υλοποιήσει τους στόχους του. «Όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά χωρίς τη στήριξη των χορηγών μου, της Allwyn Κύπρου και Χαραλαμπίδης/ Κρίστης, αλλά και τη συνεχή παρουσία της Ομοσπονδίας, του ΚΟΑ και της ΚΟΕ στο πλευρό μου, όπως και του προγράμματος #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη. Ευχαριστώ όλους όσους πιστεύουν σε εμένα. Θα παλέψω και δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να τους δικαιώσω» ανάφερε ο Πέτρος Χριστοδουλίδης.