Στατιστικά και ενδιαφέροντα πίσω από τη ψηφοφορία για τα βραβεία του ΠΑΣΠ - Η... πρωτιά της Ομόνοιας

Στα «PASP FOOTBALL AWARDS» οι Κορυφαίες Ενδεκάδες και οι Κορυφαίοι Ποδοσφαιριστής και Ποδοσφαιρίστρια, αναδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο μέσα από εκλογική διαδικασία των ίδιων των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών, οι οποίοι ψηφίζουν επώνυμα σε ειδικό ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο, λίγες αγωνιστικές πριν την λήξη του πρωταθλήματος.

Οι ποδοσφαιριστές καλούνται να ψηφίσουν έντεκα παίκτες μέσα από τις αντίπαλες ομάδες, με γνώμονα την ατομική τους επίδοση μέσα στη σεζόν του Πρωταθλήματος. Δεν μπορούν να ψηφίσουν συμπαίκτες τους για σκοπούς αμεροληψίας και ο κάθε ψηφοφόρος με βάση τις επιλογές του μπορεί να διαμορφώσει διαφορετικό σύστημα ενδεκάδας.

Για πρώτη φορά οι «The Best Player» από την ίδια ομάδα

Οι Willy Semedo και Olga Iordachiusi έλαβαν ποσοστά άνω του 80% κάτι που σημαίνει πως οκτώ στους δέκα ψηφοφόρους τους είχαν συμπεριλάβει στην ιδανική τους ενδεκάδα. Η Ομόνοια γίνεται η πρώτη ομάδα που ποδοσφαιριστής της και ποδοσφαιρίστρια της, λαμβάνουν την ίδια σεζόν το βραβείο «The Best Player».

Stefano Sensi και Matija Spoljaric

Στο ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο οι υποψήφιοι ποδοσφαιριστές εμφανίζονται ανά ομάδα με βάση τη σειρά κατάταξης τους στο τρέχον πρωτάθλημα. Αυτό το γεγονός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη του Stefano Sensi καθώς οι ποδοσφαιριστές που τον ψήφισαν ανέτρεξαν προς το κάτω μέρος του ψηφοδελτίου για να τον επιλέξουν, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ατομικής επίδοσης για το συγκεκριμένο βραβείο άσχετα με την ομαδική διάκριση. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί τη σεζόν 2018/19 όταν ο τότε ποδοσφαιριστής της Αλκής, Matija Spoljaric, είχε ψηφιστεί στην κορυφαία ενδεκάδα με την ομάδα του να βρίσκεται στον Β’ όμιλο επίσης.

Ο ανταγωνισμός σε κάθε θέση

Μεγάλο ρόλο παίζει σε κάθε σεζόν σε πόσους ποδοσφαιριστές ανά θέση μοιράζουν τις ψήφους τους οι ποδοσφαιριστές. Όσοι λιγότεροι διακριθούν σε κάποια συγκεκριμένη θέση τόσο ψηλότερο μέσο όρο ποσοστού θα έχουν. Όπως επίσης σε κάποια θέση όσο λιγότερη διαφορά είχαν στην απόδοση τους οι πρώτοι ποδοσφαιριστές τόσο πιο πολύ μοιρασμένους ψήφους θα λάβουν.

Που «έσπασε» το δίδυμο Semedo – Mmaee

Το δίδυμο Semedo – Mmaee βρέθηκε στις πρώτες δύο προτιμήσεις των ποδοσφαιριστών όλων των αντίπαλων ομάδων εκτός από ΑΠΟΕΛ και Ολυμπιακό. Οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ έδωσαν τους περισσότερους ψήφους στον Fabiano ενώ δεύτερος σε ψήφους από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ήταν ο Ανδρέας Χρίστου.

Τα ποσοστά των τερματοφυλάκων

Φέτος ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα ποσοστά των τερματοφυλάκων καθώς τέσσερις τερματοφύλακες συγκέντρωσαν το 91% των ψήφων! Συγκεκριμένα ο Fabiano έλαβε 53%, οι Zlatan Alomerovic και Philip Kuhn σχεδόν ισοψήφησαν στο 17% και ο Mislav Zadro έλαβε 4%.

Οι ποδοσφαιρίστριες είχαν λιγότερη διασπορά ψήφων από τους ποδοσφαιριστές

Στην κορυφαία ενδεκάδα του Πρωταθλήματος Γυναικών είχαμε 8 παίκτριες να λαμβάνουν άνω του 50% σε σύγκριση με την ενδεκάδα των ανδρών στην οποία μόλις τρείς ξεπέρασαν το συγκεκριμένο ποσοστό.

Iordachiusi και Μαριλένα

Η Olga Iordachiusi ήταν πρώτη στις προτιμήσεις των ποδοσφαιριστριών όλων των αντίπαλων ομάδων εκτός του Ολυμπιακού στον οποίο ήταν δεύτερη με την Μαριλένα Γεωργίου να λαμβάνει την πρώτη θέση.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες που επιλέχθηκαν στις ιδανικές ενδεκάδες από τους μισούς ψηφοφόρους τουλάχιστον:

CYPRUS LEAGUE BY STOIXIMAN

Willy Semedo – 83%

Ryan Mmaee – 80%

Fabiano – 53%

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Olga Iordachiusi – 84%

Μαριλένα Γεωργίου – 76%

Steffi Hardy – 70%

Αντιγόνη Παπαδοπούλου – 67%

Φιλίππα Σάββα – 65%

Natasha Hudson – 64%

Kinga Ejzel – 59%

Λία Σιακαλλή – 62%

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 3 ΣΕ ΨΗΦΟΥΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

(ή 4 σε περίπτωση ισοψηφίας)

OMONOIA: Hrvoje Milicevic, Josef Kvida, Brandon Thomas

ΑΠΟΛΛΩΝ: Willy Semedo, Ryan Mmaee, Κωνσταντίνος Λαΐφης

ΑΕΚ: Ryan Mmaee, Willy Semedo, Ewandro, Senou Coulibaly

ΠΑΦΟΣ: Willy Semedo, Ryan Mmaee, Josef Kvida

ΑΠΟΕΛ: Fabiano, Ryan Mmaee, Willy Semedo

ΑΡΗΣ: Willy Semedo, Ryan Mmaee, Fabiano

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Willy Semedo, Ryan Mmaee, Fabiano

ΑΕΛ: Ryan Mmaee, Willy Semedo, Senou Coulibaly

ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Willy Semedo, Ryan Mmaee, Παναγιώτης Ανδρέου

KRASAVA ΕΝΥ: Willy Semedo, Ryan Mmaee, Senou Coulibaly

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Willy Semedo, Ανδρέας Χρίστου, Stefano Sensi, Ryan Mmaee

ΑΚΡΙΤΑΣ: Willy Semedo, Ryan Mmaee, Stefano Sensi, Brandon Thomas

ΕΘΝΙΚΟΣ: Willy Semedo, Ryan Mmaee, Fabiano

ΕΝΠ: Ryan Mmaee, Willy Semedo, Fabiano

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 3 ΣΕ ΨΗΦΟΥΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

(ή 4 σε περίπτωση ισοψηφίας)

ΑΠΟΛΛΩΝ: Olga Iordachiusi, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Σάρα Παπαδοπούλου

ΑΡΗΣ: Olga Iordachiusi, Steffi Hardy, Γαλήνη Ζαχαρίου, Natasha Hudson

ΟΜΟΝΟΙΑ: Kinga Ejzel, Natasha Hudson, Μαριλένα Γεωργίου, Steffi Hardy

ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ: Olga Iordachiusi, Μαριλένα Γεωργίου, Maria Ficzay, Kinga Ejzel

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μαριλένα Γεωργίου, Olga Iordachiusi, Natasha Hudson