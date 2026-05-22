Με «φάρο» τον… Χειμώνα

Ημέρες ξεκούρασης περνούν στην ΑΕΛ, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας. Η σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε -για τους γαλαζοκίτρινους- άφησε πικρή γεύση σε όλους καθώς οι στόχοι δεν υλοποιήθηκαν. Η καθοδική πορεία που ήταν μη πρωταγωνιστική, δίδαξε πως στην ομάδα της Λεμεσού θα πρέπει να αλλάξουν… ρότα, αν θέλουν να χαράξουν νέο δρόμο στη νέα περίοδο.

Το ρόστερ -θέλοντας ή μη- θα δεχθεί ισχυρό λίφτινγκ αφού λήγουν πολλά συμβόλαια και για τα πλείστα δεν υπάρχει πρόθεση ανανέωσης. Ο Ούγκο Μαρτίνς με τους συνεργάτες του βρίσκονται σε συνεχείς επαφές ώστε να διαμορφωθεί το μεταγραφικό πλάνο και η αξιολόγηση είναι ήδη σε εξέλιξη.

Η ΑΕΛ χρειάζεται παίκτες με ηγετική προσωπικότητα που θα μπορούν να… αντέξουν τον ανταγωνισμό και θα έχουν την ποιότητα να κουβαλήσουν την ομάδα στους ώμους τους. Οι χειμερινές προσθήκες, έδειξαν τον… δρόμο ως προς το που θα κινηθεί το τεχνικό επιτελείο. Ο δανεισμός των Σάβο και Μασέκο ήταν ίσως το μοναδικό θετικό στης σεζόν, αφού τα στοιχεία τους ξεχώρισαν στο ρόστερ των γαλαζοκιτρίνων.

Ο Ζοέλ Νταμάχου, λόγω της προϋπηρεσίας του στον Άρη και στο έργο που έδειξε, μπορεί να… επαναλάβει εαυτό ώστε να οδηγήσει την ΑΕΛ σε καλύτερα μονοπάτια.