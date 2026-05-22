Η αποστολή της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Γνωστή έγινε σήμερα (21/05) η αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο και, ήδη, γίνονται συζητήσεις για τις επιλογές του Τόμας Τούχελ…

Βλέπετε, ο Γερμανός ομοσπονδιακός εκλέκτορας αποφάσισε να αφήσει έξω από την τελική 26άδα των «τριών λιονταριών» αρκετά «αστέρια» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, από την αποστολή της Αγγλίας «κόπηκαν» μεταξύ άλλων ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, ο Κόουλ Πάλμερ, ή ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, o Χάρι Μαγκουάιρ και ο Φιλ Φόντεν. Παράλληλα, αίσθηση προκάλεσε και η κλήση του Τζόρνταν Χέντερσον!

Αναλυτικά η αποστολή της Αγγλίας για το Μουντιάλ:

Τερματοφύλακες: Τζόρνταν Πίκφορντ, Ντιν Χέντερσον, Τζέιμς Τράφορντ.

Αμυντικοί: Ρις Τζέιμς, Έζρι Κόνσα, Τζαρέλ Κουάνσα, Τζον Στόουνς, Μαρκ Γκέχι, Νταν Μπερν, Νίκο Ο’ Ράιλι, Τζεντ Σπενς, Τίνο Λιβραμέντο.

Μέσοι: Ντέκλαν Ράις, Έλιοτ Άντερσον, Κόμπι Μάινο, Τζόρνταν Χέντερσον, Μόργκαν Ρότζερς, Τζουντ Μπέλινγχαμ.

Επιθετικοί: Χάρι Κέιν, Ίβαν Τόνι, Όλι Γουότκινς, Μπουκάγιο Σάκα, Μάρκους Ράσφορντ, Άντονι Γκόρντον, Νόνι Μαντουέκε, Εμπερέτσι Εζέ.