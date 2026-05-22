Η ανάγκη για «συμπαίκτες» και οι έντονες διεργασίες

Ο Κυριάκος Πραστίτης έχει ανοικτές τις… κεραίες του και αναμένει οριστικές αποφάσεις

Σιγή ιχθύος επικρατεί στην Ανόρθωση, όσον αφορά στην επόμενη μέρα. Η ετήσια Γενική (και Εκλογική) Συνέλευση είναι μόλις δύο εβδομάδες μακριά (05/06) και στην ομάδα της Αμμοχώστου εντείνονται οι προσπάθειες ώστε να ξεκαθαρίσει το σκηνικό.

Με το εμπάργκο να υφίσταται και να πλήττει το αγωνιστικό, το οικονομικό σε συνδυασμό με το διοικητικό βρίσκονται πρώτα στην ατζέντα. Ο Μάουρο Καμορανέζι και οι ποδοσφαιριστές του απολαμβάνουν μέρες ξεκούρασης μετά το τέλος των υποχρεώσεων και αναμένουν τις λεπτομέρειες που αφορούν στην προετοιμασία.

Μέχρι τότε, το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο έχει… μπόλικη δουλειά ενώπιων της. Έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον για επαναδιεκδίκηση, ωστόσο είναι δεδομένο πως χρειάζονται «συμπαίκτες» για να βγει και η νέα περίοδος, που προμηνύεται επίσης δύσκολη.

Οι ψίθυροι των τελευταίων 24ώρων αναφέρουν πως υπάρχει πρόθεση εμπλοκής επιφανών φίλων της ομάδας, με στόχο να δώσουν ανάσα στο ταμείο. Ο Κυριάκος Πραστίτης έχει ανοικτές τις… κεραίες του και αναμένει οριστικές αποφάσεις (αν αφορούν σε νέο συνδυασμό), ώστε να χαραχτεί η επόμενη μέρα.

Οι επόμενες μέρες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

