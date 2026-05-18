Πάφος: Σημαντική ανακοίνωση για τα εισιτήρια του τελικού

Η Πάφος ενημερώνει για την ελεύθερη προπώληση των εισιτηρίων του τελικού του κυπέλλου με τον Απόλλωνα...

H ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει ότι η προπώληση των πακέτων εισιτηρίων για τον Τελικό Κυπέλλου Coca-Cola 2025/2026, με αντίπαλο τον Απόλλων Λεμεσού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο ΓΣΠ στην Λευκωσία, την Παρασκευή 29/05/2026 και ώρα 19:00, συνεχίζεται κανονικά χωρίς προτεραιότητα.

Οι φίλαθλοι της ΠΑΦΟΣ FC θα φιλοξενηθούν στην Ανατολική & Βόρεια Κερκίδα του σταδίου.Τονίζεται ότι ισχύει η ταξιθεσία, ως εκ τούτου ο κάθε φίλαθλος θα πρέπει να καθίσει στην προκαθορισμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε εισιτήριο.Τιμές Πακέτου:*ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Κερκίδα – Κανονικό: €25, Μαθητικό: €25, Παιδικό** (-14 ετών): €10ΒΟΡΕΙΑ Κερκίδα – Κανονικό: €20, Μαθητικό: €20, Παιδικό** (-14 ετών): €10*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το αναμνηστικό μπλουζάκι του Τελικού Κυπέλλου.Τα εισιτήρια θα διατίθενται:– Διαδικτυακά στο: http://tickets.pafosfc.com.cy

Από τα Γραφεία της ΠΑΦΟΣ FC (Αριστάρχου 17, 8015)Ωράριο: Δευτέρα με Κυριακή 10:00 – 14:00, 14:30 – 18:00– Μέσω της εφαρμογής Pafos FC WalletΤα αναμνηστικά μπλουζάκια του Τελικού θα διατίθενται ΜΟΝΟ από το Σημείο Πώλησης Εισιτηρίων στα Γραφεία της ΠΑΦΟΣ FC και θα παραδίδονται μόνο με την επίδειξη έγκυρου εισιτηρίου αγώνα.

Η προσκόμιση της Κάρτας Φιλάθλου (ΚΟΑ) είναι απαραίτητη.Τα εισιτήρια ΔΕΝ θα διατίθενται στο στάδιο την ημέρα του αγώνα, γι’ αυτό συνιστούμε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας εκ των προτέρων, ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε ταλαιπωρία.

