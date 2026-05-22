Oδήγησε την Αλ Νασρ στην κούπα ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Έφτασε τα 973 γκολ και πλάνταξε στο κλάμα

Χρειάστηκε να περάσουν πάνω από 3 χρόνια, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε επιτέλους να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο με τη φανέλα της Αλ Νασρ!

Στην τελευταία αγωνιστική της Saudi Pro League, ο «CR7» με δύο τέρματα οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με σκορ 4-1 επί της Νταμάκ, μέσω της οποίας ο σύλλογος του Ριγιάντ εξασφάλισε και μαθηματικά το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας!

Με αυτά τα δύο γκολ, ο τεράστιος Πορτογάλος έφτασε τα 973 στην καριέρα του και πλησίασε ακόμη περισσότερο στο ιστορικό milestone των 1000 τερμάτων. Μάλιστα, ήταν σαφώς συγκινημένος και βουρκωμένος στα τελευταία λεπτά, τόσο για το προσωπικό του επίτευγμα, όσο και για την κατάκτηση του τίτλου.

O Ρονάλντο ήταν αυτός που «σφράγισε» τη νίκη για την ομάδα του με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ για το 3-1 στο 63ο λεπτό, ενώ διαμόρφωσε το τελικό σκορ με εύκολο τελείωμα από κοντά στο 81'. Ο Ζόρζε Ζεσούς τον έκανε αλλαγή στο 88ο λεπτό, ώστε να αποθεωθεί από τον κόσμο.

Αυτό ήταν το 11ο τρόπαιο για την Αλ Νασρ στη Saudi Pro League, και πρώτο από τη σεζόν 2018-19. O Ρονάλντο ολοκλήρωσε τη σεζον με 30 γκολ σε 28 ματς πρωταθλήματος.

