Παρουσιάζει έσοδα και… ζημιές εννέα χρόνων η Ανόρθωση!

Ενόψει της επικείμενης Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανόρθωσης εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας επιθυμεί να ενημερώσει τον κόσμο της ομάδας σχετικά με τις ενέργειες που αφορούν τη χρηματοοικονομική διαφάνεια του Σωματείου.

Αναλυτικά:

Με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου, ζητήθηκε από τον ανεξάρτητο οίκο η ετοιμασία ενός συγκεντρωτικού εγγράφου, το οποίο παρουσιάζει σε ενιαία και συνοπτική μορφή τα βασικά οικονομικά δεδομένα της περιόδου 2014 έως 2023. Η παρουσίαση αυτή βασίζεται αποκλειστικά στις ήδη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των συγκεκριμένων ετών και παρέχεται για σκοπούς ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία κατέγραψε καθαρή ζημία σε εννέα από τα δέκα έτη της περιόδου 2014 έως 2023, με εξαίρεση το έτος 2021, κατά το οποίο σημειώθηκε καθαρό κέρδος λόγω έκτακτων εσόδων από ευρωπαϊκές προκριματικές διοργανώσεις. Τα έτη 2022 και 2023 η Εταιρεία κατέγραψε εκ νέου καθαρή ζημία. Ως αποτέλεσμα των συνεχόμενων αυτών αποτελεσμάτων, οι συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρείας αυξήθηκαν διαχρονικά, ξεκινώντας από περίπου €3,1 εκατομμύρια στο τέλος του 2014 και φτάνοντας περίπου τα €29,0 εκατομμύρια στο τέλος του 2023.

Παρατίθεται αυτούσιος ο σχετικός πίνακας των οικονομικών στοιχείων:

(Σημείωση: Τα ποσά εντός παρενθέσεων αντιπροσωπεύουν ζημία. Τα ποσά έχουν ληφθεί από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και έχουν στρογγυλοποιηθεί στο πλησιέστερο ευρώ. Το αποτέλεσμα του 2014 και οι συσσωρευμένες ζημίες των ετών 2014 και 2015 παρουσιάζονται αναπροσαρμοσμένα, σύμφωνα με αναπροσαρμογή προηγούμενης περιόδου που αντικατοπτρίζεται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 2016 και αφορά έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα ύψους περίπου €479.000 ).

Σημείωση – Επεξήγηση του όρου “Συσσωρευμένες Ζημίες” Οι “συσσωρευμένες ζημίες” αντιπροσωπεύουν το σύνολο των καθαρών αποτελεσμάτων της Εταιρείας – κερδών και ζημιών – αθροισμένων διαχρονικά. Κάθε έτος, το κέρδος ή η ζημία του έτους μεταφέρεται και προστίθεται στα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων ετών. Όταν μια εταιρεία καταγράφει ζημία σε ένα έτος, η ζημία αυτή αυξάνει τις συσσωρευμένες ζημίες· όταν καταγράφει κέρδος, το κέρδος τις μειώνει. Ένα αυξανόμενο υπόλοιπο συσσωρευμένων ζημιών αντικατοπτρίζει συνεπώς το σωρευτικό αποτέλεσμα των αποτελεσμάτων πολλών ετών μαζί, και όχι το αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου έτους από μόνο του.

Παράλληλα, αναφορικά με τη χωριστή ανάθεση για τη διενέργεια πλήρους χρηματοοικονομικής διερεύνησης της ίδιας δεκαετίας, σημειώνεται ότι η διαδικασία προχωρά κανονικά βάσει των όρων εντολής. Λόγω του ότι η σχετική τεκμηρίωση ανατρέχει πολλά έτη πίσω, η συγκέντρωση και η ταξινόμηση του απαιτούμενου υλικού αφορά έναν εξαιρετικά μεγάλο όγκο δεδομένων που τηρούνται σε έντυπη μορφή. Η ροή παροχής των απαραίτητων εγγράφων προς τον ανεξάρτητο οίκο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, και ο οίκος προχωρά παράλληλα με τις διαδικασίες οργάνωσης και αξιολόγησης των στοιχείων για την υλοποίηση της ουσιαστικής του εργασίας.

Καθώς η επικείμενη Γενική Συνέλευση έχει εκλογικό χαρακτήρα, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει την πλήρη ετοιμότητά του να διασφαλίσει την ομαλή συνέχεια της διαδικασίας. Σε περίπτωση εκλογής νέας διοίκησης, το υφιστάμενο Συμβούλιο είναι απόλυτα έτοιμο να έρθει άμεσα σε επαφή τόσο με τον ανεξάρτητο οίκο όσο και με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να γίνει η απαραίτητη ενημέρωση και οι εργασίες της χρηματοοικονομικής διερεύνησης να συνεχιστούν απρόσκοπτα προς όφελος της διαφάνειας και της Ανόρθωσης.