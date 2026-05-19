Πάφος: Free bus για τον τελικό

Η ΠΑΦΟΣ FC ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι έχουν διευθετηθεί λεωφορεία για τον Τελικό Κυπέλλου στις 29 Μαΐου. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν την ημέρα του αγώνα από το Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» με προορισμό το Στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία. Η ώρα αναχώρησης θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, κατόπιν απόφασης της Αστυνομία. Όσοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν θέση, παρακαλούνται να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο: https://forms.gle/nVwkGMRLZYR24hhT9 και να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο +35799964404 / +35799804810