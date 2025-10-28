Δεν τα κατάφερε η Εθνική Γυναικών - Ήττα στην Αλβανία

Στον επαναληπτικό αγώνα με την Αλβανία εκτός έδρας, η ομάδα μας ηττήθηκε με 3-0 και παραμένει στην τρίτη κατηγορία.

Θυμίζουμε πως η Κύπρος κέρδισε με 3-2 στον πρώτο αγώνα που έγινε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Τα γκολ των γηπεδούχων πέτυχαν οι Κρασνίτσι στο 16΄, Μπεγκάλο στο 38΄και Ντότσι με πέναλτι στο 67΄.

Κύπρος (Ρένος Δημητριάδης): Ματθαίου, Γεωργίου, Μιχαήλ (70’ Σιακαλλή), Παπαδοπούλου (70’ Χρυσοστόμου), Κούσικ, Σάββα, Αριστοδήμου, Παναγώτου (90’ Ζαμανή), Κωνσταντίνου (46’ Μάκπεθ), Βιολάρη, Μιχαήλ (90’ Σόλωνος).