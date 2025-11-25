Πιθανόν να προβάλει το τελευταίο της χρονιάς ο Κακόριν

Εξέλιξη προκύπτει σχετικά με την επιστροφή του Αλεξάντερ Κακόριν στην αγωνιστική δράση.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπρόσωπου Τύπου του Άρη, στον ΣΠΟΡ FM, ο Ρώσος επιθετικός πιθανόν και να προλάβει να αγωνιστεί πριν από το τέλος του 2025 και συγκεκριμένα με την Ομόνοια Αραδίππου στις 20 Δεκεμβρίου.

Οι αναφορές του για τα αγωνιστικά δεδομένα:

«Ο Βανά Άλβες είχε ένα θέμα στον καρπό, κάνει πιο συντηρητικά προπόνηση, ο Μπουράν συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να είναι στην αποστολή. Προέκυψε ένα θέμα με τον Μπαλόγκουν και δεδομένα θα είναι εκτός το Σάββατο και περιμένουμε να δούμε για το μεθεπόμενο.

Ο Κακόριν μπήκε στο γήπεδο και τρέχει, είναι εξέλιξη, και αν όλα πάνε καλά μπορεί να προλάβει το παιχνίδι στο τέλος του χρόνου με την Ομόνοια Αραδίππου, χωρίς να πάρουμε πάντα κάποιο ρίσκο. Ο Κβιλιτάια είχε μία μικρή ίωση όπως και κάποιοι άλλοι παίκτες, όμως ήταν επιλογή του προπονητή».