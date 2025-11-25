Τα φιλικά με το Λουξεμβούργο και ο στόχος της πρωτιάς

Οι φιλικοί αγώνες με αντίπαλο το Λουξεμβούργο θα μας προσφέρουν σημαντικό όφελος για καλύτερη προετοιμασία ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων που είναι καθορισμένες τον ερχόμενο Μάρτιο.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης, τονίζει πως ο στόχος μας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η πρωτιά στον όμιλο όπου θα αντιμετωπίσουμε την Ρουμανία και τη Μολδαβία.

Η Εθνική μας ομάδα Γυναικών άρχισε την προετοιμασία της από τη Δευτέρα για τα δύο φιλικά με το Λουξεμβούργο που θα γίνουν στο Στάδιο Εθνικού Άχνας 28/11 – 14:00 και 1η Δεκεμβρίου – ώρα 11πμ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρένου Δημητριάδη