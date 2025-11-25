Τα φιλικά με το Λουξεμβούργο και ο στόχος της πρωτιάς
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Oι δηλώσεις από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Γυναικών
Οι φιλικοί αγώνες με αντίπαλο το Λουξεμβούργο θα μας προσφέρουν σημαντικό όφελος για καλύτερη προετοιμασία ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων που είναι καθορισμένες τον ερχόμενο Μάρτιο.
Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης, τονίζει πως ο στόχος μας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η πρωτιά στον όμιλο όπου θα αντιμετωπίσουμε την Ρουμανία και τη Μολδαβία.
Η Εθνική μας ομάδα Γυναικών άρχισε την προετοιμασία της από τη Δευτέρα για τα δύο φιλικά με το Λουξεμβούργο που θα γίνουν στο Στάδιο Εθνικού Άχνας 28/11 – 14:00 και 1η Δεκεμβρίου – ώρα 11πμ.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρένου Δημητριάδη