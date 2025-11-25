Δεν συνεισέφεραν στο ρεκόρ… Ομόνοια και Ε.Ν. Ύψωνα

Όπως σημειώσαμε σε προηγούμενη ανάρτησή μας, η 11η αγωνιστική είναι η πιο παραγωγική μέχρις στιγμής στο πρωτάθλημα (διαβάστε ΕΔΩ).

Σε όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής επιτεύχθηκαν τέρματα και μάλιστα οι πλείστες ομάδες πανηγύρισαν γκολ.

Συγκεκριμένα, οι 12 από τις ομάδες βρήκαν δίχτυα. Οι μοναδικές που έμειναν στο μηδέν είναι η Ομόνοια και η Ε.Ν. Ύψωνα.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι η Ομόνοια διαθέτει από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις βάση αριθμών, έχοντας 23 γκολ, έναν πίσω από τον ΑΠΟΕΛ (24) που πέτυχε τα περισσότερα.

Θυμηθείτε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Πάφος FC - Άρης 2-1 (22΄, 66΄ Κορέια / 21΄ Γκόλντσον)

Ομόνοια Αρ. - Εθνικός Άχνας 3-2 (23΄, 86΄ Ποντικός, 59΄ Ζορζινιο / 35΄ Αντερέγκεν, 70΄ Γκονζάλες)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-4 (45+2΄ Πικής / 2΄ Μπάγιτς, 9΄ Μιλίτσεβιτς, 15΄ Ρούμπιο, 35΄ Πονς)

Ένωση - Ανόρθωση 2-3 (5΄ Σέσκο, 43΄ αυτ. Φουρτάδο / 21΄ Καραμανώλης, 49΄ Σένσι, 90+3΄ Βούκιτς)

Απόλλων - Ομόνοια 2-0 (14΄ Ροντρίγκες, 75΄ Κβίντα)

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 1-2 (29΄ πέν. Τομάς / 60΄ πέν. Κονσεϊσάο, 90+6΄ Μακρής)

Ε.Ν. Ύψωνα – Ακρίτας 0-3 (6΄ πεν., 55΄ Χατζηβασίλης, 90+8΄ Ρομό)