Πήρε την... μπουκιά από τον Άρη στο 90+8΄ η Ομόνοια και στην κορυφή οι Apollon Ladies

Πήρε την... μπουκιά από τον Άρη στο 90+8΄ η Ομόνοια και στην κορυφή οι Apollon Ladies

Συναρπαστικό φινάλε στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής

Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Γυναικών μεταξύ της Ομόνοιας Λευκωσίας με τον Άρη Λεμεσού.

Η ομάδα της Λεμεσού άνοιξε το σκορ στο 26ο λεπτό με την Kinga Ejzel και η Ομόνοια ισοφάρισε στο 90+8΄ με πέναλτι που εκτέλεσε η Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

Στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής που έγινε το Σάββατο, η Lakatamia FC νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό Λευκωσίας WFC. Το τέρμα που καθόρισε το αποτέλεσμα πέτυχε στο 90+6  η Samin Zahmena.

Η γηπεδούχος ομάδα προηγήθηκε στο 27ο λεπτό με την Donkor και ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο 27ο λεπτό με πέναλτι που εκτέλεσε η Ελένη Παπαπαύλου.

Το πρωτάθλημα διακόπτεται λόγω των φιλικών υποχρεώσεων της Εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο το Λουξεμβούργο.

Η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 7 Δεκεμβρίου με τις αναμετρήσεις Apollon Ladies - Ομόνοια και Άρης - Lakatamia FC.

Βαθμολογία: Apollon Ladies 13, Άρης 11 (5 αγων.), Ομόνοια 10, Lakatamia FC 6, Ολυμπιακός 0.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

