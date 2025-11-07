Εθνική Γυναικών: Το πρόγραμμα των αγώνων στα προκριματικά του Μουντιάλ

Με αντίπαλο τη Ρουμανία εκτός έδρας θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της στον 5ο όμιλο της 3ης Κατηγορίας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας:

Τρίτη, 3 Μαρτίου: Ρουμανία – Μολδαβία

Σάββατο, 7 Μαρτίου: Κύπρος – Ρουμανία

Τρίτη, 14 Απριλίου: Μολδαβία – Κύπρος

Σάββατο, 18 Απριλίου: Ρουμανία - Κύπρος

Παρασκευή, 5 Ιουνίου: Μολδαβία – Ρουμανία

Τρίτη, 9 Ιουνίου: Κύπρος - Μολδαβία

Τα γήπεδα και οι ώρες έναρξης των αγώνων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.