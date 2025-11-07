Εθνική Γυναικών: Το πρόγραμμα των αγώνων στα προκριματικά του Μουντιάλ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με αντίπαλο τη Ρουμανία εκτός έδρας θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της στον 5ο όμιλο της 3ης Κατηγορίας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας:
Τρίτη, 3 Μαρτίου: Ρουμανία – Μολδαβία
Σάββατο, 7 Μαρτίου: Κύπρος – Ρουμανία
Τρίτη, 14 Απριλίου: Μολδαβία – Κύπρος
Σάββατο, 18 Απριλίου: Ρουμανία - Κύπρος
Παρασκευή, 5 Ιουνίου: Μολδαβία – Ρουμανία
Τρίτη, 9 Ιουνίου: Κύπρος - Μολδαβία
Τα γήπεδα και οι ώρες έναρξης των αγώνων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.