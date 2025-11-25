«Η Μονακό είναι σε μια διαδικασία εξέλιξης όμως πάλι είναι δύσκολο παιχνίδι»

Tα ευχάριστα συναισθήματα που διακατέχουν άπαντες στην Πάφο FC για τη νέα πρόκληση στη League Phase του Champions League μετέφερε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Μονακό ο προπονητής της ομάδας Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

«Είναι ευχαρίστηση μας που ακόμη μια φορά παίζουμε στο Champions League. Νικήσαμε την τελευταία φορά, θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι» ανάφερε και συμπλήρωσε σχετικά με το πόσους βαθμούς χρειάζεται η ομάδα του για να περάσει στη επόμενη φάση: «Δεν σκέφτηκα πόσους βαθμούς θα χρειαστούμε, είναι σημαντικό να εστιάσουμε στο παιχνίδι με την Μονακό. Μπορεί να έχουν ηττηθεί αλλά ξέρουμε το επίπεδο τους που παίζουν στην Γαλλία».

Σε ερώτηση για τις διαφορές ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ, την οποία η παφιακή ομάδα κέρδισε στον προηγούμενο αγώνα και τη Μονακό, απάντησε: «Η Βιγιαρεάλ είναι μια ομάδα που πάει καλά στην Ισπανία. Ίσως ο κόσμος να εξεπλάγηκε που τους κερδίσαμε. Η Μονακό προέρχεται από ήττα, είναι σε μια διαδικασία εξέλιξης όμως πάλι είναι δύσκολο παιχνίδι».

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ανάφερε ότι ο μοναδικός που θα απουσιάζει είναι μόνο Σέμα.

«Να γράψουμε ιστορία»

Από πλευράς παικτών, στο πάνελ ήταν ο Κώστας Πηλέας, ο οποίος σημείωσε: «Το κλίμα στη ομάδα είναι εξαιρετικό. Αν μας έλεγαν παλαιότερα ότι θα είμαστε στο κορυφαίο πρωτάθλημα δεν θα το πίστευα. Δείξαμε πως αγωνιζόμαστε με ποιότητα, είμαστε ανταγωνιστικοί. Με τον κόσμο στο πλευρό μας είμαστε έτοιμοι να γράψουμε ιστορία».