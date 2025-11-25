Έπαψε κάστρο να θυμίζει…

Ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να μέμφεται τον εαυτό του για την απροσδόκητη, με βάση την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, ήττα από την ΑΕΛ στο ΓΣΠ. Οι γαλαζοκίτρινοι δεν αξιοποίησαν στο έπακρο την καλή τους εικόνα στο πρώτο σαρανταπεντάλεπτο, όπου είχαν αρκετή ενέργεια και ήταν αρκετά επιθετικοί, με συνέπεια να μην καταφέρουν να διευρύνουν το προβάδισμά τους.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στο δεύτερο ημίχρονο να πληρώσουν τη μέτρια τους εμφάνιση και τα αμυντικά κενά που παρουσιάστηκαν. Οι λόγοι δηλαδή που συνέτειναν στην ήττα ήταν δύο: από τη μία το ότι δεν κατάφεραν να κλειδώσουν τη νίκη στο πρώτο ημίχρονο και από την άλλη η εικόνα που παρουσίασαν στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι δύο τομείς στους οποίους ο Πάμπλο Γκαρσία οφείλει να δουλέψει το επόμενο διάστημα ώστε ο ΑΠΟΕΛ να γίνει πιο αποτελεσματικός μπροστά από την αντίπαλη εστία και από την άλλη να μην χάνει τη συνοχή του με το πέρασμα του χρόνου.

Πάντως, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι γαλαζοκίτρινοι δεν εκμεταλλεύονται μέχρι τώρα το ΓΣΠ. Ενώ εκτός έδρας είναι αήττητοι (τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες με ΑΕΚ και Ομόνοια ως τυπικά φιλοξενούμενοι), στο ΓΣΠ δέχτηκαν δύο ήττες (Πάφος FC και ΑΕΛ) και εξήλθαν ισόπαλοι με Ολυμπιακό.

Βεβαίως, η ήττα από την ΑΕΛ δεν είναι το τέλος του κόσμου, αντιθέτως, πρέπει να αποτελέσει ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ώστε η απόσταση από τις προπορευόμενες ομάδες να μην αυξηθεί, αλλά αντιθέτως να μειωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Αυτή τη στιγμή ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται τέσσερις βαθμούς μακριά από την κορυφή και στο -2 από την Ομόνοια, την ΑΕΚ και τον Άρη, Οι διαφορές είναι τέτοιες που η ομάδα του Γκαρσία μπορεί να διορθώσει την κατάσταση, ακόμη και μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Μέχρι τότε ο ΑΠΟΕΛ έχει στο πρόγραμμα δύο ντέρμπι. Πρώτα θα αντιμετωπίσει την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (29/11, 19:00) και έπειτα τον Άρη στο ΓΣΠ (07/12, 19:00).

Όσον αφορά τον τραυματισμό του Πιέρου Σωτηρίου, σήμερα θα υπάρξει ενημέρωση για την κατάστασή του και τον ακριβή χρόνο απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους.