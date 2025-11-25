ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έπαψε κάστρο να θυμίζει…

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Έπαψε κάστρο να θυμίζει…

Ο ΑΠΟΕΛ έχασε ως τώρα οκτώ βαθμούς στο ΓΣΠ και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα

Ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να μέμφεται τον εαυτό του για την απροσδόκητη, με βάση την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, ήττα από την ΑΕΛ στο ΓΣΠ. Οι γαλαζοκίτρινοι δεν αξιοποίησαν στο έπακρο την καλή τους εικόνα στο πρώτο σαρανταπεντάλεπτο, όπου είχαν αρκετή ενέργεια και ήταν αρκετά επιθετικοί, με συνέπεια να μην καταφέρουν να διευρύνουν το προβάδισμά τους.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στο δεύτερο ημίχρονο να πληρώσουν τη μέτρια τους εμφάνιση και τα αμυντικά κενά που παρουσιάστηκαν. Οι λόγοι δηλαδή που συνέτειναν στην ήττα ήταν δύο: από τη μία το ότι δεν κατάφεραν να κλειδώσουν τη νίκη στο πρώτο ημίχρονο και από την άλλη η εικόνα που παρουσίασαν στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι δύο τομείς στους οποίους ο Πάμπλο Γκαρσία οφείλει να δουλέψει το επόμενο διάστημα ώστε ο ΑΠΟΕΛ να γίνει πιο αποτελεσματικός μπροστά από την αντίπαλη εστία και από την άλλη να μην χάνει τη συνοχή του με το πέρασμα του χρόνου.

Πάντως, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι γαλαζοκίτρινοι δεν εκμεταλλεύονται μέχρι τώρα το ΓΣΠ. Ενώ εκτός έδρας είναι αήττητοι (τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες με ΑΕΚ και Ομόνοια ως τυπικά φιλοξενούμενοι), στο ΓΣΠ δέχτηκαν δύο ήττες (Πάφος FC και ΑΕΛ) και εξήλθαν ισόπαλοι με Ολυμπιακό.

Βεβαίως, η ήττα από την ΑΕΛ δεν είναι το τέλος του κόσμου, αντιθέτως, πρέπει να αποτελέσει ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ώστε η απόσταση από τις προπορευόμενες ομάδες να μην αυξηθεί, αλλά αντιθέτως να μειωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Αυτή τη στιγμή ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται τέσσερις βαθμούς μακριά από την κορυφή και στο -2 από την Ομόνοια, την ΑΕΚ και τον Άρη, Οι διαφορές είναι τέτοιες που η ομάδα του Γκαρσία μπορεί να διορθώσει την κατάσταση, ακόμη και μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Μέχρι τότε ο ΑΠΟΕΛ έχει στο πρόγραμμα δύο ντέρμπι. Πρώτα θα αντιμετωπίσει την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (29/11, 19:00) και έπειτα τον Άρη στο ΓΣΠ (07/12, 19:00).

Όσον αφορά τον τραυματισμό του Πιέρου Σωτηρίου, σήμερα θα υπάρξει ενημέρωση για την κατάστασή του και τον ακριβή χρόνο απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αφιερωμένη στον σύνδεσμο «Χρυσαλλίδα» η 12η αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ας είναι εφαλτήριο το διπλό στο ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

«Κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ναδάλ για Βινίσιους: «Πρέπει να καταλάβει ποια είναι η εξουσία στον σύλλογο και να τη σεβαστεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε αλλά είχε αντίδραση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Αλλος άνθρωπος ο Ράσφορντ, τον βλέπω πλέον συνεχώς χαμογελαστό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα φιλικά με το Λουξεμβούργο και ο στόχος της πρωτιάς

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Πολύ «άτακτη» η Ε.Ν. Ύψωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Η Μονακό είναι σε μια διαδικασία εξέλιξης όμως πάλι είναι δύσκολο παιχνίδι»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δεν παίζει ο Κουρτουά με Ολυμπιακό, ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Λούνιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΠΑ.Σ.Π. δίπλα στo «νερό και χΡώμα» με.. Σαλάχ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έπαψε κάστρο να θυμίζει…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Tηλεοπτικά οι αναμετρήσεις των «αιωνίων» με Αραράτ

Φούτσαλ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στην 5η αγωνιστική του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανόν να προλάβει το τελευταίο της χρονιάς ο Κακόριν

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη