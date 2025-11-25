Tηλεοπτικά οι αναμετρήσεις των «αιωνίων» με Αραράτ

Με τις αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας Futsal.

Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Ομόνοια Λευκωσίας - Αραράτ, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 στην αίθουσα Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία.

Θα ακολουθήσει η 9η αγωνιστική και η τηλεοπτική μετάδοση της Cytavision, θα γίνει την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 από την αίθουσα Μελκονιάν, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας Αραράτ - ΑΠΟΕΛ.