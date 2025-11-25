Ο ΠΑ.Σ.Π. δίπλα στo «νερό και χΡώμα» με.. Σαλάχ!

Μια πολύ ξεχωριστή φιλανθρωπική δημοπρασία πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στην πλατφόρμα charityidols.com, προς στήριξη της πρωτοβουλίας «Φτιάξε μια Καρδιά για Μεγάλα Άλματα» από το «νερό και χΡώμα», μέσα από συνεργασία του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών και του Charity Idols Κύπρου.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος Νεοφυτίδης, παρέδωσε στην Άντρη Ευριπίδου Αταλιώτη εκ μέρους του «νερό και χΡώμα», μία επίσημη φανέλα του Mohamed Salah (Liverpool), υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον Αιγύπτιο διεθνή ο οποίος έχει υπογράψει και μια ζωγραφισμένη καρδιά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Φτιάξε μια Καρδιά για Μεγάλα Άλματα».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτή την εβδομάδα, οι υπόλοιπες δημοπρασίες του Charity Idols Κύπρου, στηρίζουν το «Always Ioanna Skordi Foundation».