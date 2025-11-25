ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έχασε αλλά είχε αντίδραση

Έχασε αλλά είχε αντίδραση

Δημιούργησε ανάμεικτα συναισθήματα στην Ένωση η 10η φετινή ήττα

Ο απόηχος του αγώνα με την Ανόρθωση έφερε ανάμεικτα συναισθήματα στην Ένωση. Από τη μια υπάρχει πίκρα και απογοήτευση για τη νέα ήττα. Ήταν η 10η ήττα σε 11 παιχνίδια και η ομάδα παραμένει καθηλωμένη στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς νίκη και με ένα μόλις βαθμό.

Από την άλλη, παρά τη νέα ήττα, στην παραλιμνίτικη ομάδα κρατούν την καλή εμφάνιση με τον Γιώργο Κοσμά στον πάγκο, που αν μη τι άλλο έστειλε κάποια θετικά μηνύματα.

Έβγαλε αντίδραση και αξίζει να σημειωθεί πως έβαλε για πρώτη φορά δύο γκολ, ενώ σκόραρε για πρώτη φορά στην έδρα της. Για αυτό και η διοίκηση αποφάσισε να παραμείνει στον πάγκο ο Γιώργος Κοσμά και έβαλε τέλος στην προπονητολογία.

Το εμπόδιο την προσεχή αγωνιστική είναι αρκετά υψηλό αφού θα κοντραριστεί εκτός έδρας με τον Άρη.

Διαβαστε ακομη