«Αλλος άνθρωπος ο Ράσφορντ, τον βλέπω πλέον συνεχώς χαμογελαστό»

Ο Μάρκους Ράσφορντ αναγεννήθηκε στην Ισπανία και θέλει να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα και μετά τη λήξη του δανεισμού του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο τέλος της σεζόν. Η ισπανική ομάδα καλύπτει τις αποδοχές του Αγγλου επιθετικού στην διάρκεια του μονοετούς δανεισμού, που περιλαμβάνει οψιόν αγοράς περίπου στα 30 εκατ. ευρώ. Παρότι το συμβόλαιό του με τη Γιουνάιτεντ λήγει το 2028, ο Ράσφορντ είχε χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα μετά τη ρήξη με τον Ρούμπεν Αμορίμ, όμως υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ έχει ξαναβρεί τον εαυτό του.

«Είμαι ικανοποιημένος που τον έχω στην ομάδα. Πάντα τον παρακολουθούσα και ήξερα τις μεγάλες του δυνατότητες και το αποδεικνύει στην Μπαρτσελόνα. Η αλλαγή περιβάλοντος του ανέβασε τη ψυχολογία και την όρεξη για ποδόσφαιρο. Είναι εκπληκτικό να τον βλέπω συνεχώς χαμογελαστό. Είναι πλέον ένας άλλος άνθρωπος και διψά για επιτυχίες και να προσφέρει στην ομάδα», δήλωσε ο κόουτς της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Ο 28χρονος διεθνής ακραίος επιθετικό μετρά φέτος έξι γκολ και εννιά ασίστ σε 16 συμμετοχές με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» σε όλες τις διοργανώσεις.