Χαμός στη Ρεάλ, οι παίκτες ζητούν την απόλυση του Αλόνσο!

Έντονη δυσαρέσκεια φαίνεται να υπάρχει προς το πρόσωπο του Τσάμπι Αλόνσο, μετά τις δύο συνεχόμενες εκτός έδρας ισοπαλίες της Ρεάλ Μαδρίτης με Ράγιο Βαγεκάνο και Έλτσε, με τις οποίες η Μπαρτσελόνα πλησίασε σε απόσταση αναπνοής στην κορυφή.

Μάλιστα, μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο 43χρονος τεχνικός βρίσκεται στα... μαχαίρια με τον Βινίσιους, που φέρεται να απείλησε τη διοίκηση πως δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, τα ΜΜΕ από την Ισπανία πηγαίνουν το θέμα ένα βήμα παρακάτω και κάνουν λόγο για επιθυμία των παικτών για άμεση απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο!

Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι η σχέση μεταξύ των ποδοσφαιριστών και του προπονητή έχει χαλάσει και μερικά στελέχη πιστεύουν ότι είναι αναγκαίο να απομακρυνθεί εδώ και... τώρα από τον πάγκο των «μερένγκες».

Μένει να φανεί αν επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω και αποτελέσει παρελθόν ο Τσάμπι Αλόνσο το επόμενο διάστημα, ενώ θυμίζουμε ότι σε λιγότερο από δύο 24ωρα ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

