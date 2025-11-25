ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χαμός στη Ρεάλ, οι παίκτες ζητούν την απόλυση του Αλόνσο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χαμός στη Ρεάλ, οι παίκτες ζητούν την απόλυση του Αλόνσο!

Οι αποκαλύψεις από τα ενδότερα της ομάδας της Μαδρίτης, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ισπανίας

Έντονη δυσαρέσκεια φαίνεται να υπάρχει προς το πρόσωπο του Τσάμπι Αλόνσο, μετά τις δύο συνεχόμενες εκτός έδρας ισοπαλίες της Ρεάλ Μαδρίτης με Ράγιο Βαγεκάνο και Έλτσε, με τις οποίες η Μπαρτσελόνα πλησίασε σε απόσταση αναπνοής στην κορυφή.

Μάλιστα, μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο 43χρονος τεχνικός βρίσκεται στα... μαχαίρια με τον Βινίσιους, που φέρεται να απείλησε τη διοίκηση πως δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, τα ΜΜΕ από την Ισπανία πηγαίνουν το θέμα ένα βήμα παρακάτω και κάνουν λόγο για επιθυμία των παικτών για άμεση απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο!

Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι η σχέση μεταξύ των ποδοσφαιριστών και του προπονητή έχει χαλάσει και μερικά στελέχη πιστεύουν ότι είναι αναγκαίο να απομακρυνθεί εδώ και... τώρα από τον πάγκο των «μερένγκες».

Μένει να φανεί αν επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω και αποτελέσει παρελθόν ο Τσάμπι Αλόνσο το επόμενο διάστημα, ενώ θυμίζουμε ότι σε λιγότερο από δύο 24ωρα ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Η συναισθηματική στιγμή του Αμπάγκνια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αφιερωμένη στον σύνδεσμο «Χρυσαλλίδα» η 12η αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ας είναι εφαλτήριο το διπλό στο ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

«Κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ναδάλ για Βινίσιους: «Πρέπει να καταλάβει ποια είναι η εξουσία στον σύλλογο και να τη σεβαστεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε αλλά είχε αντίδραση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Αλλος άνθρωπος ο Ράσφορντ, τον βλέπω πλέον συνεχώς χαμογελαστό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα φιλικά με το Λουξεμβούργο και ο στόχος της πρωτιάς

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Πολύ «άτακτη» η Ε.Ν. Ύψωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Η Μονακό είναι σε μια διαδικασία εξέλιξης όμως πάλι είναι δύσκολο παιχνίδι»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δεν παίζει ο Κουρτουά με Ολυμπιακό, ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Λούνιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΠΑ.Σ.Π. δίπλα στo «νερό και χΡώμα» με.. Σαλάχ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έπαψε κάστρο να θυμίζει…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Tηλεοπτικά οι αναμετρήσεις των «αιωνίων» με Αραράτ

Φούτσαλ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στην 5η αγωνιστική του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη