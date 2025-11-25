ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στην 5η αγωνιστική του Champions League

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με εννέα αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα, ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις σε επιλεγμένες επιλογές για τους φίλους του στοιχήματος.

Στις 19:45, ο Άγιαξ φιλοξενεί την Μπενφίκα σε ένα ματς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 3.76 στη νίκη των Ολλανδών, 3.84 στην ισοπαλία και 2.11 στη νίκη των Πορτογάλων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να επικρατήσει η Μπενφίκα αποτιμάται στα 3.65.

 Την ίδια ώρα, η Γαλατάσαραϊ υποδέχεται την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, με τη νίκη των Τούρκων να προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.75, την ισοπαλία στα 4.10 και το διπλό των Βέλγων στα 4.35. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις διατίθεται το ενδεχόμενο να σημειωθούν πάνω από 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο με απόδοση 2.47.

Στις 22:00 το ενδιαφέρον κορυφώνεται με επτά ακόμη αναμετρήσεις. Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν, με τον άσο να προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.25, την ισοπαλία στα 6.60 και τη νίκη των Γερμανών στα 10.25. Ενισχυμένη προσφέρεται η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν πάνω από 3,5 γκολ συνολικά, με απόδοση 2.47.

Στο Τσέλσι–Μπαρτσελόνα, η Stoiximan δίνει 2.33 για νίκη των Λονδρέζων, 4.02 για ισοπαλία και 3.10 για νίκη των Καταλανών. Ανάμεσα στις Ενισχυμένες Αποδόσεις βρίσκεται και το να σκοράρει η Μπαρτσελόνα και στα δύο ημίχρονα, στα 3.15.

Ακόμη, η Ντόρτμουντ φιλοξενεί τη Βιγιαρεάλ με αποδόσεις από την Stoiximan 1.87, 3.80 και 4.00 αντίστοιχα, ενώ στις ενισχυμένες επιλογές διατίθεται το να σκοράρει ο Αντεγέμι στα 3.15.

Η Νάπολι αντιμετωπίζει την Καραμπάχ, με τη νίκη των Ιταλών από την Stoiximan στο 1.29, την ισοπαλία στα 5.70 και το διπλό στα 10.00. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να κερδίσουν οι «παρτενοπέι» και στα δύο ημίχρονα τιμολογείται στα 2.72.

Στο Σλάβια Πράγας–Αθλέτικ Μπιλμπάο, οι αποδόσεις της Stoiximan ορίζονται στα 3.15 για τους γηπεδούχους, 3.30 για την ισοπαλία και 2.32 για τους Ισπανούς, ενώ ενισχυμένη είναι η επιλογή για πάνω από 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο στα 3.15.

Η Μπόντο Γκλιμτ υποδέχεται τη Γιουβέντους, με τις αποδόσεις της Stoiximan να διαμορφώνονται στα 3.10, 3.70 και 2.18 αντίστοιχα, και στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να μπουν πάνω από 3,5 γκολ να προσφέρεται στα 2.77.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον αγώνα Μαρσέιγ–Νιούκαστλ, όπου η Stoiximan δίνει 3.00 για τους Γάλλους, 3.40 για την ισοπαλία και 2.37 για τους Άγγλους. Ενισχυμένη προσφέρεται η επιλογή νίκης της Νιούκαστλ σε συνδυασμό με πάνω από 2,5 γκολ συνολικά στα 3.75.

Οι αναμετρήσεις της βραδιάς αναμένεται να προσφέρουν έντονο θέαμα, με τη Stoiximan να ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον μέσω των ειδικών αποδόσεων που έχει ετοιμάσει για τους παίκτες του στοιχήματος.

