Η απόφαση για το πότε θα σταματήσει το ρεκόρ του Κέλερ στην ΑΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο αγώνας που θα χάσει μετά τη συμπλήρωση κίτρινων καρτών
Απαγορευτικό αριθμό καρτών συμπλήρωσε ο Στέφαν Κέλερ της ΑΕΛ στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ.
Όπως αποφασίσθηκε από τον Ούγκο Μάρτινς ο Καμερουνέζος στόπερ θα εκτίσει την ποινή του στη 13η αγωνιστική και στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου.
Έτσι, θα υπολογίζεται κανονικά στο ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής (30/11) απέναντι στον Απόλλωνα.
Σημειώνεται θα είναι ο πρώτος αγώνας που θα χάσει ο Κέλερ, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης των γαλαζοκιτρίνων που ήταν βασικός και στα 11 παιχνίδια πρωταθλήματος.