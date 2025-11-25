Η απόφαση για το πότε θα σταματήσει το ρεκόρ του Κέλερ στην ΑΕΛ

Απαγορευτικό αριθμό καρτών συμπλήρωσε ο Στέφαν Κέλερ της ΑΕΛ στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ.

Όπως αποφασίσθηκε από τον Ούγκο Μάρτινς ο Καμερουνέζος στόπερ θα εκτίσει την ποινή του στη 13η αγωνιστική και στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου.

Έτσι, θα υπολογίζεται κανονικά στο ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής (30/11) απέναντι στον Απόλλωνα.

Σημειώνεται θα είναι ο πρώτος αγώνας που θα χάσει ο Κέλερ, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης των γαλαζοκιτρίνων που ήταν βασικός και στα 11 παιχνίδια πρωταθλήματος.