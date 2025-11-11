Ισοβαθμία μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι

Οι δύο ομάδες μετά το ισόπαλο 2-2 στο μεταξύ τους ντέρμπι στην τελευταία αγωνιστική, έφθασαν στους δέκα βαθμούς.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ομόνοια Λευκωσίας με 6 βαθμούς, αμέσως πιο κάτω η Lakatamia FC με 3 βαθμούς και στην τελευταίο θέση χωρίς βαθμολογικό κέρδος ο Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC.

Την καλύτερη επιθετική γραμμή του Πρωταθλήματος με 16 τέρτματα διαθέτει ο Άρης, που μαζί με τις Apollon Ladies διαθέτουν την καλύτερη αμυντική γραμμή με παθητικό 4 τέρματα.

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (16/11) περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC - Apollon Ladies και Lakatamia FC - Ομόνοια Λευκωσίας.