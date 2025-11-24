ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η κλήση της Εθνικής Γυναικών για τους φιλικούς αγώνες με το Λουξεμβούργο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η κλήση της Εθνικής Γυναικών για τους φιλικούς αγώνες με το Λουξεμβούργο

Πλησιάζουν οι επίσημες υποχρεώσεις....

Αρχίζει σήμερα (24/11) η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών ενόψει των δύο φιλικών αγώνων με το Λουξεμβούργο στην Κύπρο. Οι αγώνες εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας για τις επίσημες υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 στο Στάδιο Εθνικού Άχνας και ο δεύτερος αγώνας την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου και ώρα 11:00πμ στο ίδιο στάδιο.

Οι αγώνες της Εθνικής μας θα μεταδοθούν διαδικτυακά από τον alphanews.live.

Από τον Ομοσπονδιακό μας προπονητή Ρένο Δημητριάδη κλήθηκαν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

ΑΕΚ Αθηνών: Άντρη Βιολάρη, Μαρία Παναγιώτου

Αστέρας Τρίπολης: Ειρήνη Μιχαήλ

Apollon Ladies: Στέφι Χάρτυ, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα

Athlone Town AFC: Μαρία Ματθαίου

Mallbackens IF:  Έλενα Αριστοδήμου

Άρης Λεμεσού: Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ

Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC: Στυλιάνα Ασπράκη, Σωτηρία Πολυδώρου

Ομόνοια Λευκωσίας: Κωνσταντίνα Κουζάλη, Μαρία Ζαμανή, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Ναταλία Σόλωνος.

Η πρώτη προπόνηση θα γίνει σήμερα το απόγευμα στο Κοινοτικό Στάδιο Πυργών. Συγκέντρωση στις 17:15 και προπόνηση στις 18:00.

 

Κατηγορίες

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κράξιμο από Ρούνεϊ σε Σλοτ για Σαλάχ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ξεχωριστή έκπληξη του ΠΑΟΚ στον Λουτσέσκου για τις 200 νίκες – «Σας ικετεύω, γράψτε ιστορία»

Ελλάδα

|

Category image

(ΕΠ 3) After Derby: Black Weekend για τους πρωτευουσιάνους!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πιάνει… πάτο η Τότεναμ: Το στοιχείο που έκανε τον Τόμας Φρανκ ν’ απολογηθεί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστικά χωρίς Όσμαν και Γιούρτσεβεν κόντρα στην Παρτίζαν ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ελλάδα

|

Category image

Η κλήση της Εθνικής Γυναικών για τους φιλικούς αγώνες με το Λουξεμβούργο

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Στη Μαδέιρα, μετά το Μουντιάλ, ο γάμος Ρονάλντο με Χεορχίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποκάλυψη Σκορδή για τις καταγγελίες Παπασταύρου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τιμήθηκε για την προσφορά της στο Αθλητικό Μουσείο «Νενικήκαμεν» η Κάλλη Χατζηιωσήφ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αγωνία για Πιέρο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βαλένθια, Γαλατασαράι και Γουλβς για τον Μανδά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μακρής: Ο πιστός στρατιώτης της ΑΕΛ, που είναι περισσότερο από ένας ποδοσφαιριστής

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σκληρή κριτική στον Τσάμπι Αλόνσο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οτσόα: Το λες και απάντηση

ΑΕΛ

|

Category image

Γι΄αυτό αποβλήθηκε ο Ελευθερίου

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη