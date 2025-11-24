Η κλήση της Εθνικής Γυναικών για τους φιλικούς αγώνες με το Λουξεμβούργο

Αρχίζει σήμερα (24/11) η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών ενόψει των δύο φιλικών αγώνων με το Λουξεμβούργο στην Κύπρο. Οι αγώνες εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας για τις επίσημες υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 στο Στάδιο Εθνικού Άχνας και ο δεύτερος αγώνας την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου και ώρα 11:00πμ στο ίδιο στάδιο.

Οι αγώνες της Εθνικής μας θα μεταδοθούν διαδικτυακά από τον alphanews.live.

Από τον Ομοσπονδιακό μας προπονητή Ρένο Δημητριάδη κλήθηκαν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

ΑΕΚ Αθηνών: Άντρη Βιολάρη, Μαρία Παναγιώτου

Αστέρας Τρίπολης: Ειρήνη Μιχαήλ

Apollon Ladies: Στέφι Χάρτυ, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα

Athlone Town AFC: Μαρία Ματθαίου

Mallbackens IF: Έλενα Αριστοδήμου

Άρης Λεμεσού: Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ

Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC: Στυλιάνα Ασπράκη, Σωτηρία Πολυδώρου

Ομόνοια Λευκωσίας: Κωνσταντίνα Κουζάλη, Μαρία Ζαμανή, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Ναταλία Σόλωνος.

Η πρώτη προπόνηση θα γίνει σήμερα το απόγευμα στο Κοινοτικό Στάδιο Πυργών. Συγκέντρωση στις 17:15 και προπόνηση στις 18:00.