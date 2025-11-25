ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν παίζει ο Κουρτουά με Ολυμπιακό, ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Λούνιν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δεν παίζει ο Κουρτουά με Ολυμπιακό, ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Λούνιν

Ταλαιπωρείται με γαστρεντερίτιδα ο Κουρτουά και δεν θα ταξιδέψει στην Αθήνα

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγη ώρα πριν ταξιδέψει στη χώρα μας για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά Μέσα, ο Τιμπό Κουρτουά δεν προπονήθηκε καθώς ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα. Ο σύλλογος μάλιστα ανακοίνωσε πως ο Βέλγος κίπερ δεν πρόκειται να ταξιδέψει για την Αθήνα.

Κάπως έτσι, ο Αντρί Λούνιν αναμένεται την Τετάρτη να κάνει το ντεμπούτο του στη σεζόν, παίρνοντας φανέλα βασικού από τον Τσάμπι Αλόνσο.

Σύντομα, αναμένεται να ανακοινωθεί η αποστολή της Ρεάλ, η οποία ολοκληρώνει την προετοιμασία της για Ολυμπιακό με προπόνηση στη Μαδρίτη.

Σίγουρες είναι και οι απουσίες των Καρβαχάλ, Μιλιτάο και Αλάμπα, ενώ αμφίβολοι είναι οι Τσουαμενί, Μασταντουόνο και Ρίντιγκερ.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αφιερωμένη στον σύνδεσμο «Χρυσαλλίδα» η 12η αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ας είναι εφαλτήριο το διπλό στο ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

«Κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ναδάλ για Βινίσιους: «Πρέπει να καταλάβει ποια είναι η εξουσία στον σύλλογο και να τη σεβαστεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε αλλά είχε αντίδραση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Αλλος άνθρωπος ο Ράσφορντ, τον βλέπω πλέον συνεχώς χαμογελαστό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα φιλικά με το Λουξεμβούργο και ο στόχος της πρωτιάς

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Πολύ «άτακτη» η Ε.Ν. Ύψωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Η Μονακό είναι σε μια διαδικασία εξέλιξης όμως πάλι είναι δύσκολο παιχνίδι»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δεν παίζει ο Κουρτουά με Ολυμπιακό, ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Λούνιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΠΑ.Σ.Π. δίπλα στo «νερό και χΡώμα» με.. Σαλάχ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έπαψε κάστρο να θυμίζει…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Tηλεοπτικά οι αναμετρήσεις των «αιωνίων» με Αραράτ

Φούτσαλ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στην 5η αγωνιστική του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανόν να προλάβει το τελευταίο της χρονιάς ο Κακόριν

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη