Δεν παίζει ο Κουρτουά με Ολυμπιακό, ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Λούνιν

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγη ώρα πριν ταξιδέψει στη χώρα μας για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά Μέσα, ο Τιμπό Κουρτουά δεν προπονήθηκε καθώς ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα. Ο σύλλογος μάλιστα ανακοίνωσε πως ο Βέλγος κίπερ δεν πρόκειται να ταξιδέψει για την Αθήνα.

Κάπως έτσι, ο Αντρί Λούνιν αναμένεται την Τετάρτη να κάνει το ντεμπούτο του στη σεζόν, παίρνοντας φανέλα βασικού από τον Τσάμπι Αλόνσο.

Σύντομα, αναμένεται να ανακοινωθεί η αποστολή της Ρεάλ, η οποία ολοκληρώνει την προετοιμασία της για Ολυμπιακό με προπόνηση στη Μαδρίτη.

Σίγουρες είναι και οι απουσίες των Καρβαχάλ, Μιλιτάο και Αλάμπα, ενώ αμφίβολοι είναι οι Τσουαμενί, Μασταντουόνο και Ρίντιγκερ.

Πηγή: sport-fm.gr