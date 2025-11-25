ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H κόκκινη του Ντουοντού και η απόφαση ενόψει ΑΕΛ

Δημοσιευτηκε:

Ποιο ματς θα χάσει ο παίκτης του Απόλλωνα μετά την κόκκινη στον αγώνα με την Ομόνοια

Με την κόκκινη που δέχθηκε ο Κλίντον Ντουοντού, στον αγώνα με την Ομόνοια, σημαίνει αυτόματα ότι θα χάσει ένα από τους επόμενους δύο αγώνες του Απόλλωνα.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή επέλεξε ο ποδοσφαιριστής να εκτίσει την ποινή του στον αγώνα της 13ης αγωνιστικής απέναντι στην Ανόρθωση.

Έτσι, θα είναι κανονικά στη διάθεση του Κύπριου τεχνικού για το ερχόμενο ντέρμπι της Λεμεσού απέναντι στην ΑΕΛ, στο οποίο ως γνωστό θα λείψει ο Μπράντον Τόμας, που συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό κίτρινων καρτών.

Διαβαστε ακομη