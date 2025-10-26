Ισόπαλη με το Σαν Μαρίνο η Εθνική Νεανίδων Κ19

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το εκτός έδρας φιλικό της Εθνικής Νεανίδων Κ19 με το Σαν Μαρίνο.

Αυτό ήταν το δεύτερο φιλικό σε λίγες μέρες με τον ίδιο αντίπαλο, καθώς προηγήθηκε η ήττα της Παρασκευής με 2-0.

Τα δύο φιλικά δίνουν την ευκαιρία για χρήσιμα συμπεράσματα στον ομοσπονδιακό προπονητή Σάββα Σοφοκλέους, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της εθνικής μας.

Θυμίζουμε ότι η Κύπρος θα λάβει μέρος στον πρώτο όμιλο της Β' Κατηγορίας (Round 1) μαζί με τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Αρμενία. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στη Σερβία από τις 26 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου.