Απάντηση ΠΑΣΠ στην ΚΟΠ: «Από πότε η αλήθεια θεωρείται αχρείαστη συζήτηση;»

Απαντητική ανακοίνωση επί της ανακοίνωσης της ΚΟΠ εξέδωσε ο ΠΑΣΠ σημειώνοντας ότι η ομοσπονδία αντί να απαντήσει επί της ουσίας, επέλεξε να επιτεθεί προσωπικά στον πρόεδρο του συνδέσμου ο οποίος έθιξε ένα σοβαρό ζήτημα παραβίασης της νομοθεσίας και να υπερασπιστεί τις διεθνείς ποδοσφαιρίστριες.

Ο ΠΑΣΠ παραθέτει τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι τοποθετήσεις του Νεοφυτίδη και διερωτάται από πότε η αλήθεια προκαλεί «αχρείαστη συζήτηση», προσθέτοντας ότι, όταν η ΚΟΠ δεν μπορεί να προβάλει επιχειρήματα, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΠ:

Με έκπληξη και απογοήτευση διαβάσαμε τη σημερινή ανακοίνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η οποία επιλέγει, αντί να απαντήσει επί της ουσίας, να επιτεθεί προσωπικά στον εκτελεστικό πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, Σπύρο Νεοφυτίδη, επειδή έθιξε ένα υπαρκτό και σοβαρό ζήτημα παραβίασης της νομοθεσίας και των βασικών αρχών ισότητας στον αθλητισμό.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το καθήκον του: Να υπερασπιστεί τις ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Κύπρου και να απαιτήσει την εφαρμογή της νομοθεσίας που υποχρεώνει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού να διασφαλίζει ίσες παροχές και ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών στις Εθνικές ομάδες, περιλαμβανομένων των ημερήσιων εξόδων, μετακινήσεων, ενδυμασίας, διατροφής και συμμετοχών.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου του ΠΑ.Σ.Π. βασίστηκαν, ανάμεσα σε άλλα, στα ακόλουθα τεκμηριωμένα περιστατικά:

Στην καταγγελία του ΠΑ.Σ.Π. προς την Επίτροπο Διοικήσεως, η οποία παραμένει υπό εξέταση εδώ και τέσσερις μήνες.

Στην επιστολή του ίδιου του ΚΟΑ προς την Επίτροπο Διοικήσεως, δεν διαψεύστηκε ποτέ η ύπαρξη διαφορών στις παροχές μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά αντίθετα μεταφέρθηκε η ευθύνη στην ΚΟΠ.

Στα επίσημα έγγραφα της UEFA, όπως το UEFA Minimum Standards Framework for Women’s National Teams, που υποχρεώνει κάθε Ομοσπονδία να διασφαλίζει για τις Εθνικές ομάδες γυναικών τον πιο σύντομο και ασφαλή τρόπο μετακίνησης, ποιοτικές συνθήκες προετοιμασίας και διαμονής, καθώς και πλήρη σεβασμό στην υγεία και ευημερία των ποδοσφαιριστριών.

Οι θέσεις του ΠΑ.Σ.Π. και του προέδρου του δεν είναι παρεμβάσεις εντυπωσιασμού. Είναι το αποτέλεσμα πολυετούς ενασχόλησης με τα θέματα ισότητας, εργασιακών δικαιωμάτων και ασφαλών συνθηκών στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ένα ερώτημα που εγείρεται μέσα από την ανακοίνωση της ΚΟΠ είναι από πότε η αλήθεια προκαλεί «αχρείαστη συζήτηση», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ομοσπονδία;

Όταν οι διεθνείς ποδοσφαιρίστριες της χώρας μας χρειάζονται πάνω από 12 ώρες σε αεροδρόμια για να φτάσουν στην Αλβανία, ενώ ο χρόνος πτήσης από την Κύπρο είναι μόλις 2,5 ώρες, πώς μπορεί αυτό να θεωρείται «αχρείαστη συζήτηση»;

Όταν η ΚΟΠ δεν μπορεί να προβάλει επιχειρήματα, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑ.Σ.Π. ότι επιδιώκει την επικαιρότητα. Μια εύκολη λύση για να αποφύγει την ουσία.

Ο ΠΑ.Σ.Π. θα συνεχίσει να στηρίζει με συνέπεια τις ποδοσφαιρίστριες και να διεκδικεί ισότητα, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Αντί η Ομοσπονδία να επιτίθεται προσωπικά σε όσους υπερασπίζονται τις αθλήτριες, οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα στα εξής: