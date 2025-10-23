Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο «Selhurst Park»

Με στόχο τη μεγάλη έκπληξη απέναντι σε ένα από τα κυριότερα φαβορί για κατάκτηση της διοργάνωσης η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κρίσταλ Πάλας στο «Selhurst Park» του Λονδίνου, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Τρεις αλλαγές πραγματοποίησε ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ στην ενδεκάδα του σε σχέση με τον αγώνα με την Ένωση καθώς οι Ναλί, Σάμποριτ, Λέδες πήραν τις θέσεις των Εκπολό, Ιζκιέρδο και Ιβάνοβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Aλομέροβιτς, Ναλί, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Σάμποριτ, Λέδες, Πονς,Ροντέν, Μιραμόν, Τσακόν, Μπάγιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευάς, Δημητρίου, Ιωάννου, Σουάρεθ, Ιβάνοβιτς, Ρούμπιο, Ανγκιέλσκι, Εκπολό, Ναούμ και Γκονζάλεθ.