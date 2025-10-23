ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλα νέα για Μέσι: Υπέγραψε μέχρι το 2028!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μεγάλα νέα για Μέσι: Υπέγραψε μέχρι το 2028!

Ίντερ Μαϊάμι και Λιονέλ Μέσι υπέγραψαν τη νέα τους συμφωνία για να συνεχίσουν τη συνεργασία τους έως το 2028, με τον Αργεντινό να μετράει αντίστροφα για τα εγκαίνια του νέου της γηπέδου.

Δυο μήνες πριν από την εκπνοή της τρέχουσας συμφωνίας τους, Λιονέλ Μέσι και Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσαν πως θα πορευθούν μαζί τουλάχιστον έως το 2028.

Το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει οι δυο πλευρές ολοκληρωνόταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2025 κι όσο δεν είχε προκύψει λευκός καπνός, οι φήμες φούντωναν περί αβέβαιου μέλλοντος του Αργεντινού ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ωστόσο τελικά ο Μέσι δεν το.... κουνάει από το Μαϊάμι. Όπως έγινε γνωστό ο Αργεντινός θα συνεχίσει στις ΗΠΑ για τα επόμενα τρία χρόνια, κάτι που σημαίνει πως θα είναι παρών στα εγκαίνια του νέου γηπέδου του αμερικανικού κλαμπ που είναι προγραμματισμένα για το 2026.

Εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις το χρονοδιάγραμμα ορίζει πως ο σύλλογος του MLS θα μπει στο νέο του «σπίτι» εντός της επόμενης χρονιάς, το οποίο θα λέγεται «Miami Freedom Park» με χωρητικότητα 25 χιλιάδων θεατών.

Οι υπογραφές μάλιστα έπεσαν στο... εργοτάξιο του νεόδμητου γηπέδου, με τον Μέσι χαμογελαστός να δεσμεύει το μέλλον του στον αμερικανικό σύλλογο, ενώ εργάτες και γερανοί συμπλήρωναν το φόντο.

gazzetta.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στα ίσα η Ομόνοια με το πρώτο του Μασούρα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Βγάζει στο... σφυρί τον Μανδά τον Ιανουάριο η Λάτσιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος τα εισιτήρια του ΑΠΟΕΛ για «Αρένα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι κορυφαίοι Κύπριοι στα άλματα το 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία της Super League» γράφει η «Daily Mail»

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι Ομονοιάτες στο «Fadil Vokrri»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE: Ντρίτα - Ομόνοια 1-1

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το άξιζε και με το παραπάνω

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μεγάλα νέα για Μέσι: Υπέγραψε μέχρι το 2028!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

MVP της αγωνιστικής στο Champions League μετά το χάτ-τρικ στον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Aργούν αλλά είναι ταξιδάρες και εμπειρίες ζωής

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με τριάδα αλλαγών και Ανδρέου η ενδεκάδα της Ομόνοιας στην Πρίστινα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η λίστα του Champions League που έχει πρώτο τον Λουκάσεν και άλλους δύο «Παφίτες» στο Top10

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ

Ελλάδα

|

Category image

ΝΒΑ: Μετά τους Μπίλαπς και Ροζίερ το FBI συνέλαβε και τον Ντέιμον Τζόουνς

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη