Συνεχίζεται καθημερινά η προετοιμασία της Εθνικής μας

Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα.

Η Κύπρος όπως είναι γνωστό κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Αλβανία και ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 24 Οκτωβρίου στο Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Ο σημαντικός αγώνας μας θα αρχίσει στις 19:00 με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Ελεύθερη είσοδος στο στάδιο μετά από επίδειξη κάρτας φιλάθλου.

Ο επαναληπτικός θα γίνει στις 28 Οκτωβρίου στην Αλβανία στα Τίρανα και συγκεκριμένα στο «Arena Kombëtare».

Μετά από συνεννόηση με την Ομοσπονδία της Αλβανίας, το ΡΙΚ εξασφάλισε τα δικαιώματα για να μεταδώσει και τον εκτός έδρας αγώνα μας (θα αρχίσει στις 19:00).

Οι νικήτριες ομάδες των αγώνων play-offs θα αγωνιστούν στη Β’ Κατηγορία της επόμενης διοργάνωσης.

Η ομάδα μας πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση τη Δευτέρα και σε σχέση με την αρχική κλήση προέκυψε μία αλλαγή.

Η Αντριάνα Τσούκκα τραυματίστηκε στον τελευταίο αγώνα της ομάδας της στο Πρωτάθλημα και τέθηκε εκτός πλάνων για τους αγώνες με την Αλβανία.

Στη θέση της, ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης κάλεσε τη νεαρή ποδοσφαιρίστρια της Ομόνοιας Λευκωσίας Ναταλία Σόλωνος.

Την προσπάθεια της Εθνικής μας στον αγώνα της 24ης Οκτωβρίου στηρίζει η COWIN.