ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνεχίζεται καθημερινά η προετοιμασία της Εθνικής μας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συνεχίζεται καθημερινά η προετοιμασία της Εθνικής μας

Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία η Εθνική μας ομάδα των Γυναικών ενόψει της ιστορικής συμμετοχής της στα play-offs του UEFA Women's Nations League.

Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα.

Η Κύπρος όπως είναι γνωστό κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Αλβανία και ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 24 Οκτωβρίου στο Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Ο σημαντικός αγώνας μας θα αρχίσει στις 19:00 με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Ελεύθερη είσοδος στο στάδιο μετά από επίδειξη κάρτας φιλάθλου.

Ο επαναληπτικός θα γίνει στις 28 Οκτωβρίου στην Αλβανία στα Τίρανα και συγκεκριμένα στο «Arena Kombëtare».

Μετά από συνεννόηση με την Ομοσπονδία της Αλβανίας, το ΡΙΚ εξασφάλισε τα δικαιώματα για να μεταδώσει και τον εκτός έδρας αγώνα μας (θα αρχίσει στις 19:00).

Οι νικήτριες ομάδες των αγώνων play-offs θα αγωνιστούν στη Β’ Κατηγορία της επόμενης διοργάνωσης.

Η ομάδα μας πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση τη Δευτέρα και σε σχέση με την αρχική κλήση προέκυψε μία αλλαγή.

Η Αντριάνα Τσούκκα τραυματίστηκε στον τελευταίο αγώνα της ομάδας της στο Πρωτάθλημα και τέθηκε εκτός πλάνων για τους αγώνες με την Αλβανία.

Στη θέση της, ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης κάλεσε τη νεαρή ποδοσφαιρίστρια της Ομόνοιας Λευκωσίας Ναταλία Σόλωνος.

Την προσπάθεια της Εθνικής μας στον αγώνα της 24ης Οκτωβρίου στηρίζει η COWIN.

 

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Champions League: Ασταμάτητες Παρί, Άρσεναλ, Ιντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

MVP ο Νταβίντ Λουίζ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παράπονα για την διαιτησία από τον Μεντιλίμπαρ

Ελλάδα

|

Category image

Η 2η πιο βαριά ήττα του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Καρσέδο: «Δείξαμε χαρακτήρα, ο τερματοφύλακας τους έκανε 3-4 φανταστικές επεμβάσεις»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ισοπαλία της Πάφου στο Αλμάτι κόντρα στην Καϊράτ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εξάρα της Μπαρτσελόνα στον Ολυμπιακό!

Ελλάδα

|

Category image

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πήρε βαθμό, μπορούσε για την νίκη η Πάφος των δέκα παικτών!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(BINTEO) Κόκκινη Κορέια: Η πιο γρήγορη αποβολή στην ιστορία του Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η αποστολή της Ομόνοιας για Κόσοβο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φόνος Δημοσθένους: «Μπαράζ» συλλήψεων μέχρι να βρουν τους εκτελεστές

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με δέκα από το 4' η Πάφος κόντρα στην Καϊράτ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

5000 χιλιόμετρα γι αυτήν!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πόλος έλξης ο Νταβίντ Λουίζ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη