Έσπασε το σερί του και προκάλεσε ανησυχία ο Κουλιμπαλί

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Ντρίτα στην Πρίστινα ο προπονητής της Ομόνοιας υποχρεώθηκε να προβεί σε αναγκαστική αλλαγή.

Ο Σενού Κουλιμπαλί αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και στο 52ο λεπτό αντικαταστάθηκε από τον Αγκουζούλ.

Ο αμυντικός από το Μάλι χάνει τα πρώτα του λεπτά στη σεζόν καθώς στα 14 προηγούμενα ματς έπαιξε σε ολόκληρη τη διάρκεια χωρίς να αντικατασταθεί.

Το πρόβλημα του Αφρικανού προκαλεί ανησυχία δεδομένου ότι αποτελεί από τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές της ομάδας και στις τάξεις των πρασίνων ευελπιστούν πως δεν θα αποδειχθεί σοβαρό.