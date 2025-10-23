ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πώς ο Τζόουνς έμπλεξε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στο σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού

Ο Ντέιμον Τζόουνς ενέπλεξε μέχρι και το όνομα του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο σκάνδαλο παράνομων στοιχημάτων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

To FBI ανακοίνωσε σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, την εξάρθρωση μιας «ευρείας εγκληματικής επιχείρησης» παράνομου τζόγου και χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων, η οποία συνδέεται τόσο με το NBA όσο και με την ιταλική μαφία.

Η επιχείρηση, που διήρκεσε τέσσερα χρόνια, οδήγησε σε συνολικά 31 συλλήψεις σε 11 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων 13 μελών της μαφίας («La Cosa Nostra») και τριών ατόμων με δεσμούς με το NBA: του προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και πρώην παίκτη Τσόνσι Μπίλαπς του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, και του πρώην παίκτη και προπονητή Ντέιμον Τζόουνς.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες περιλαμβάνουν παράνομο τζόγο, οικονομική απάτη, εκβιασμό, ξέπλυμα χρήματος και κλοπές. Σύμφωνα με το FBI, τα θύματα έχουν χάσει τουλάχιστον 7 εκατομμύρια δολάρια.

Το αξιοσημείωτο είναι πως στο ήδη εκτετραμένο κατηγορητήριο του Ντέιμον Τζόουνς εμπλέκεται και το όνομα του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Συγκεκριμένα, ο Τζόουνς, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης του ΛεΜπρόν στους Καβαλίερς, assistant coach και προσωπικός προπονητής του «Βασιλιά» των Λος Άντζελες Λέικερς, μοιράστηκε πληροφορίες για το γεγονός ότι ο Τζέιμς δεν θα αγωνιζόταν σε αναμέτρηση απέναντι στους Μπακς τον Φεβρουάριο του 2023 πριν αυτό βγει επίσημα στο injury report του αγώνα.

gazzetta.gr

NBA

