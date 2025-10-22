Σάββα και Γεωργίου τονίζουν τη σημαντικότητα του αγώνα της Εθνικής Γυναικών με την Αλβανία

Αντίστροφη μέτρηση για τον ιστορικό αγώνα της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών με αντίπαλο την Αλβανία για τα play-offs του UEFA Women's Nations League.

Φίλιππα Σάββα και Μαριλένα Γεωργίου μιλούν για τη σημαντικότητα του αγώνα και απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση στον κόσμο για να στηρίξει την προσπάθεια της Εθνικής μας στο στόχο για άνοδο στη Β’ Κατηγορία της UEFA.

Την ερχόμενη 24 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 στο Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ο πρώτος αγώνας και στις 28 Οκτωβρίου στην Αλβανία ο επαναληπτικός.

Οι αγώνες μας με την Αλβανία θα μεταδοθούν απευθείας από το ΡΙΚ. Ελεύθερη είσοδος στο στάδιο μετά από επίδειξη κάρτας φιλάθλου.

Η προετοιμασία ενόψει Αλβανίας ολοκληρώνεται την Πέμπτη με προπόνηση στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα.

Την προσπάθεια της Εθνικής μας στον αγώνα της 24ης Οκτωβρίου στηρίζει η COWIN.

Αναλυτικά οι δηλώσεις από τις διεθνείς μας ποδοσφαιρίστριες