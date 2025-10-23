ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπενίτεθ: «Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία της Super League» γράφει η «Daily Mail»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπενίτεθ: «Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία της Super League» γράφει η «Daily Mail»

Πρώτο θέμα στη «Daily Mail» ήταν η συμφωνία του Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό, με τους Άγγλους να μιλούν για ιστορικά νούμερα για τα ελληνικά δεδομένα γύρω από το deal.

Εποχή Ράφα Μπενίτεθ ξημερώνει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατάφερε να δώσει τα χέρια με τον Ισπανό προπονητή για συμβόλαιο με διάρκεια 2,5 ετών.

Όπως είχε αποκαλύψει το Gazzetta, το τριφύλλι κατέθεσε μια ηγεμονική πρόταση για τα ελληνικά δεδομένα που θα περιλαμβάνει ετήσιο μισθό ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για τον πολύπειρο τεχνικό και το τεχνικό του επιτελείο που θα απαρτίζεται από τέσσερις βοηθούς.

Τις παραπάνω πληροφορίες επιβεβαιώνει και η αγγλική «Daily Mail», η οποία κάνει λόγο για το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αντίστοιχο που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ στη χώρα μας για οποιονδήποτε προπονητή!

Η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ μάλιστα είναι πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα του δημοφιλούς αγγλικού Μέσου, σε μια ένδειξη του «κρότου» που έχει προκληθεί ακόμα κι εκτός των ελληνικών συνόρων.

Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός θα αποτελέσει τον 17ο σταθμό στην μακρά πορεία του Ράφα Μπενίτεθ στους πάγκους, ο οποίος θα σηκώσει ξανά μανίκια έπειτα από διάλειμμα διάρκειας 19 μηνών μετά την απομάκρυνσή του από τη Θέλτα στις 12 Μαρτίου του 2024.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Europa League: Πάτησε κορυφή η Μίντιλαντ - Πρόγραμμα και αποτελέσματα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Δεν θα τον έλεγα τρελό, αλλά θα χαμογελούσα»

ΑΕΚ

|

Category image

Tρελό παιχνίδι με θριαμβευτή τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Στο ίδιο έργο θεατής ο Παναθηναϊκός, έχασε με ανατροπή

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Conference: Στα ψηλότερα δώματα η ΑΕΚ, εκτός θέσεων πρόκρισης η Ομόνοια

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έσπασε το σερί των 15 αγώνων αήττητων της Κρίσταλ Πάλας η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Έγραψε ιστορία η ΑΕΚ, πρώτη νίκη κυπριακής ομάδας απέναντι σε Άγγλους

ΑΕΚ

|

Category image

Όνειρο ζει, μην την ξυπνάτε - Ιστορικό διπλό της ΑΕΚ στο Λονδίνο!

ΑΕΚ

|

Category image

«Πάγωσε» το «Selhurst Park» η ΑΕΚ, προβάδισμα μες στο Λονδίνο!

ΑΕΚ

|

Category image

Έτοιμη η Εθνική Γυναικών για τις αναμετρήσεις με Αλβανία

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Ασύλληπτος ΠΑΟΚ, πάγωσε το «Πιερ Μορουά» με τρία γκολ στο ημίχρονο!

Ελλάδα

|

Category image

Εξάρα της ΑΕΛ στον Απόλλωνα στο πρώτο λεμεσιανό ντέρμπι στο Φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Πλήγμα στην ΑΕΚ, αναγκαστική αλλαγή από νωρίς ο Τσακόν

ΑΕΚ

|

Category image

O παίκτης της Ντρίτα που ξεχώρισε ο Μπεργκ και τα δεδομένα με Κουλιμπαλί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το «Χ» της Ομόνοιας στην Πρίστινα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη