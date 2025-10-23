Μπενίτεθ: «Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία της Super League» γράφει η «Daily Mail»

Εποχή Ράφα Μπενίτεθ ξημερώνει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατάφερε να δώσει τα χέρια με τον Ισπανό προπονητή για συμβόλαιο με διάρκεια 2,5 ετών.

Όπως είχε αποκαλύψει το Gazzetta, το τριφύλλι κατέθεσε μια ηγεμονική πρόταση για τα ελληνικά δεδομένα που θα περιλαμβάνει ετήσιο μισθό ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για τον πολύπειρο τεχνικό και το τεχνικό του επιτελείο που θα απαρτίζεται από τέσσερις βοηθούς.

Τις παραπάνω πληροφορίες επιβεβαιώνει και η αγγλική «Daily Mail», η οποία κάνει λόγο για το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αντίστοιχο που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ στη χώρα μας για οποιονδήποτε προπονητή!

Η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ μάλιστα είναι πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα του δημοφιλούς αγγλικού Μέσου, σε μια ένδειξη του «κρότου» που έχει προκληθεί ακόμα κι εκτός των ελληνικών συνόρων.

Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός θα αποτελέσει τον 17ο σταθμό στην μακρά πορεία του Ράφα Μπενίτεθ στους πάγκους, ο οποίος θα σηκώσει ξανά μανίκια έπειτα από διάλειμμα διάρκειας 19 μηνών μετά την απομάκρυνσή του από τη Θέλτα στις 12 Μαρτίου του 2024.

