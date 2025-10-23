LIVE: Ντρίτα - Ομόνοια 1-1

Τον δεύτερο αγώνα της στη League Phase του Conference League δίνει η Ομόνοια η οποία φιλοξενείται από την Ντρίτα στο στάδιο «Fadil Vokrri» της Πρίστινα.

Το τριφύλλι, το οποίο ξεκίνησε τη διοργάνωση με εντός έδρας ήττα από τη Μάιντς (1-0), δίνει το θεωρητικά πιο βατό από τα έξι του παιχνίδια κι έχει αδιαπραγμάτευτο στόχο το διπλό και το πρώτο του τρίποντο, ώστε να ελπίζει σε ένα καλό πλασάρισμα και στην πρόκριση στα νοκ-άουτ του Conference League.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Tέλος αγώνα

45΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Κόρνερ από τον Εβάντρο και ο Μασούρας με κεφαλιά ισοφαρίζει για τους πράσινους.

39΄ - Σέντρα του Εβάντρο από δεξιά, ο Γιόβετιτς έκανε την κεφαλιά την οποία σταμάτησε δύσκολα ο Μαλόκου.

35΄ - Αριστερό σουτ από τον Κούσουλο εκτός περιοχής, έδιωξε σε κόρνερ ο Μαλόκου.

30΄ - Σκοράρει η Ομόνοια με τον Γιόβετιτς με μονοκόμματο σουτ αλλά ακυρώνεται ως οφσάιντ.

12΄ - ΓΚΟΛ για την Ντρίτα: Σέντρα από τον Kράσνιγκι και ο Μάναϊ με κεφαλιά, η οποία κτύπησε και στο δοκάρι, ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Κοσόβου.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΝΤΡΙΤΑ: Μαλόκου, Κρασνίκι, Μπεχτουλάι, Πελούμπι, Οβούκα, Νταμπικάι, Μπρόχα, Σέγι, Σουμαχόρο, Μπάλαϊ, Μάναϊ.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Παναγιώτου, Κουλιμπαλί, Κίτσος, Κούσουλος, Μάριτς, Εβάντρο, Ανδρέου, Σεμέδο, Γιόβετιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 12΄ Μάναϊ / 45΄ Μασούρας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 42΄ Κρασνίκι, 44΄ Σουμαχόρο / 22΄ Κουλιμπαλί

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ρομπ Χάρβεϊ (Ιρλανδία)

VAR: Κέβιν Κλάνσι (Σκοτία)