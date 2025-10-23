ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΚΟΠ: «Υπερβολές και αβάσιμες κατηγορίες από Νεοφυτίδη»

ΚΟΠ: «Υπερβολές και αβάσιμες κατηγορίες από Νεοφυτίδη»

Κατά του Σπύρου Νεοφυτίδη στρέφετραι η ΚΟΠ με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η ομοσπονδία κατηγορεί τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΠΑΣΠ για υπερβολές και αβάσιμες κατηγορίες (σε σχέση με τη μεταχείριση που τυγχάνει η Εθνική Γυναικών) μέσω παρεμβάσεών του οι οποίες προκαλούν αχρείαστη συζήτηση και αναστάτωση ενόψει των σημαντικών αγώνων της εθνικής.

Η ανακοίνωση της ΚΟΠ:

Με έντονο προβληματισμό παρακολουθούμε τις τελευταίες δύο ημέρες τις δημόσιες παρεμβάσεις του Εκτελεστικού προέδρου του ΠΑΣΠ Σπύρου Νεοφυτίδη για θέματα σχετικά με την Εθνική Γυναικών. 

Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες προκαλούν αχρείαστη συζήτηση και αναστάτωση, δεδομένου ότι αύριο και την ερχόμενη Τρίτη η Εθνική μας ομάδα δίνει δύο καθοριστικούς αγώνες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Νεοφυτίδης με υπερβολές και αβάσιμες κατηγορίες, σπεύδει να εκμεταλλευτεί υποχρεώσεις Εθνικών μας ομάδων για να βρίσκεται ο ίδιος στην επικαιρότητα. 

Καλούμε τον κ. Νεοφυτίδη να σεβαστεί την ομάδα και την τεχνική της ηγεσία και να τερματίσει ενέργειες και παρεμβάσεις οι οποίες μόνο ζημιά προκαλούν και αποσυντονίζουν την Εθνική Γυναικών, παραμονές του κρίσιμου αγώνα με την Αλβανία.

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

