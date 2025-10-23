Τέλος τα εισιτήρια του ΑΠΟΕΛ για «Αρένα»

Το αναμενόμενο sold out ενόψει του αγώνα της Δευτέρας (27/10, 19:00) με την ΑΕΚ στην «Αρένα» ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ.

Οι γαλαζοκίτρινοι ενημέρωσαν μέσω ΜΚΔ ότι όλα τα εισιτήρια για το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής έχουν εξαντληθεί.